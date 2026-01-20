7-местный минивэн с фокусовскими генами, стойкостью к ржавчине и ценником до 1,5 млн

#
Hyundai Creta за 750 тысяч рублей: каким был российский авторынок 10 лет назад
Куда попадает ваша жалоба после того, как вы направили ее через ГАИ
Ищете вместительный семиместный автомобиль не старше десяти лет, с пробегом около 150 тысяч километров, в бюджете до 1,5 тыс. рублей?

Тогда стоит присмотреться к подержанному Ford Grand C-Max. Этот минивэн, унифицированный с популярным Ford Focus третьего поколения, с 2012 по 2015 год официально поставлялся в Россию в удлиненной версии Grand, поэтому на рынке до сих пор много предложений возрастом 7-9 лет.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, «За рулем»:

– Основные исполнения – дизель 1.5 (95, 115 или 120 л. с.) с МКП или роботом. К моторам особых вопросов нет, если не считать хлипкого актуатора турбокомпрессора. Служат 300 тысяч км.

Фокусовская механика IB5 нам почти родная. Робот Getrag 6DCT451 с двумя мокрыми сцеплениями после модернизации стал намного лучше – можно рассчитывать на 250 тысяч км. Правда, в ремонте ­дороговат.

Бензиновые турбомоторы 1.5 EcoBoost – слишком рискованный вариант. Могут извести различными поломками: течи, перегревы, пробои прокладки головки блока, разрушения поршневой группы.

Как и у Фокуса, электрика Grand C-Max может преподносить сюрпризы, но это компенсируется терпеливой подвеской и, что важно для российских условий, и отличной защитой от коррозии.

При габаритах 4520 мм в длину и клиренсе 140 мм автомобиль предлагает багажник объемом от 79 до 439 литров.

А главное – почти все предложения на рынке укладываются в рамки 1,5 млн рублей, делая этот минивэн привлекательной альтернативой обычным седанам.

О других 7-местных авто с пробегом - в нашем полном обзоре.

Алексеева Елена
Фото:Ford и «За рулем»
Отзывы о Ford C-MAX

