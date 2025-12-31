Неубиваемый мотор и гидроавтомат — надежный универсал за 1,5 миллиона

Эксперт Виноградов перечислил плюсы и минусы Ford Focus с пробегом

Ford Focus III в кузове универсал – очень практичный автомобиль. Он отличается большим багажником с удобным широким проемом и низкой погрузочной высотой, что облегчает перевозку габаритных грузов.

Теоретически на рынке можно найти импортный универсал Ford Focus IV 4-5-летней давности, например, с турбодизелем и автоматической коробкой передач. Однако для таких машин могут возникнуть сложности с поиском запчастей и расходников. Поэтому с точки зрения доступности обслуживания часто рекомендуют выбирать более распространенный универсал третьего поколения российской сборки.

Ford Focus III

Мнение эксперта

Александр Виноградов, «За рулем»:

– Львиная доля экземпляров на рынке оснащена атмосферным двигателем 1.6 (125 л.с.) и роботом Powershift. Робот не отличается скоростью работы, да и ресурс пакета сцеплений у него ограничен.

Стоит поискать универсал с турбомотором Ecoboost объемом полтора литра (150 л.с.). Тем более что с таким агрегатом Фокусы почти никогда не работают в такси. В отличие от турбомоторов 1.6 предыдущего поколения, агрегат M8DA надежен. Но очень боится перегрева. В случае небольшого перегрева сразу ведет ГБЦ и пробивает ее прокладку.

Поэтому, во-первых, нужно следить за чистотой пакетов радиаторов. А также стоит принудительно заменить электромуфту вентилятора системы охлаждения.

Ford Focus III

В Ford Focus III эксперт отмечает высокую эргономику передней части салона и качественную отделку. Главный недостаток модели – тесный задний ряд сидений.

Также, несмотря на наличие современной роботизированной коробки передач, он рекомендует выбирать традиционный шестиступенчатый автомат 6F35. Его известные сложности с охлаждением в случае с Focus менее выражены.

