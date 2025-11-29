#
Хороший европейский бренд готовит доступный семейный универсал для плохих дорог

Новый универсал Dacia C-Neo замечен на дорожных испытаниях

Dacia готовит к выпуску новый компактный универсал-кроссовер, который будет находиться в линейке выше модели Jogger и будет конкурентом для Skoda Octavia Combi. Известный под кодовым названием Dacia C-Neo, автомобиль был замечен в ходе тестирований на дорогах Южной Европы, покрытый плотным камуфляжем.

Dacia C-Neo
Dacia C-Neo

Прототип машины, судя по всему, уже близок к серийному варианту и сохраняет классические пропорции универсала. На передней части расположены угловатые фары и массивный нижний бампер. Небольшие расширения колесных арок указывают на возможность наличия защитного обвеса, а увеличенный дорожный просвет свидетельствует о том, что этот автомобиль сочетает в себе черты кроссовера, подобно Lada Vesta SW Cross. Также длина заднего свеса и форма багажной дверцы предполагают наличие просторного багажника.

Dacia C-Neo
Dacia C-Neo
В отличие от семиместного Jogger, C-Neo, скорее всего, останется пятидверным. Ожидается, что в интерьере будут представлены система креплений YouClip, устойчивые к износу материалы обивки и физическая кнопка для отключения вспомогательных систем водителю.

Основой новинки станет платформа CMF-B, на упрощенном варианте которой также построена модель Lada Iskra. В моторной линейке будут предусмотрены как бензиновые и газовые двигатели, так и достижения в виде «мягких» и традиционных гибридных систем, которые базируются на 1,2-литровом турбированном трехцилиндровом моторе Renault.

Dacia C-Neo
Dacia C-Neo

Новый универсал Dacia в дополнение ко всем перечисленным моделям будет соперничать с VW Golf Variant, Seat Leon ST, Toyota Corolla Touring Sports и Hyundai i30 Tourer, однако ни одна из этих машин в настоящее время не предлагает кросс-версии.

Официальная премьера Dacia C-Neo ожидается во второй половине 2026 года.

Источник:  Carscoops
0