Нотариус предупредил, как не лишиться машины и денег после покупки

Нотариус Андрей Кечасов предупредил о ловушках при покупке авто с пробегом

Приобретение подержанного автомобиля сопряжено не только с техническими, но и с серьезными юридическими рисками, которые способны привести к оспариванию договора купли-продажи.

Об этом в интервью RT заявил нотариус из Нижнего Новгорода Андрей Кечасов. По его словам, небрежность при проверке документов может иметь фатальные последствия для покупателя.

Эксперт пояснил, что в первую очередь необходимо убедиться в честности продавца. Важно проверить, является ли он истинным собственником транспортного средства и не ограничено ли его право на распоряжение имуществом. Такие ограничения, как отметил Кечасов, часто возникают из-за ареста автомобиля судебными приставами, банкротства или признания владельца недееспособным. Сделка, проведенная в таких обстоятельствах, рискует быть признана судом недействительной.

Особое внимание нотариус советует уделить статусу автомобиля, купленного продавцом в браке. Эта машина считается совместной собственностью супругов, поэтому для законной продажи требуется нотариальное согласие второго супруга. Его отсутствие даёт право мужу или жене впоследствии успешно оспорить сделку в суде.

Еще одной распространенной проблемой Кечасов назвал скрытый залог. Проверить автомобиль на наличие подобных обременений можно бесплатно и круглосуточно через специальный реестр на портале Федеральной нотариальной палаты, введя VIN-код или данные продавца.

В завершение нотариус предостерег от сделок с «ведомыми» продавцами, которые могут впоследствии заявить, что действовали под давлением мошенников (эффект Ларисы Долиной). Профессиональная проверка позволяет выявить такие риски, защитив интересы обеих сторон.

