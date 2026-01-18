#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Нотариус предупредил, как не лишиться машины и денег после покупки
18 января
Нотариус предупредил, как не лишиться машины и денег после покупки
Нотариус Андрей Кечасов предупредил о ловушках...
Хорошо известный в России бренд выпустит целую линейку новых автомобилей
18 января
Хорошо известный в России бренд выпустит целую линейку новых автомобилей
FAW и Volkswagen создали новое предприятие для...
Введение отсрочки от эвакуации может обернуться для водителей огромными штрафами
18 января
Введение отсрочки от эвакуации может обернуться для водителей огромными штрафами
Ян Хайцеэр: отсрочка эвакуации авто требует...

Нотариус предупредил, как не лишиться машины и денег после покупки

Нотариус Андрей Кечасов предупредил о ловушках при покупке авто с пробегом

Приобретение подержанного автомобиля сопряжено не только с техническими, но и с серьезными юридическими рисками, которые способны привести к оспариванию договора купли-продажи.

Рекомендуем
Не переделка, а заводская легенда: продается дизельная Волга

Об этом в интервью RT заявил нотариус из Нижнего Новгорода Андрей Кечасов. По его словам, небрежность при проверке документов может иметь фатальные последствия для покупателя.

Эксперт пояснил, что в первую очередь необходимо убедиться в честности продавца. Важно проверить, является ли он истинным собственником транспортного средства и не ограничено ли его право на распоряжение имуществом. Такие ограничения, как отметил Кечасов, часто возникают из-за ареста автомобиля судебными приставами, банкротства или признания владельца недееспособным. Сделка, проведенная в таких обстоятельствах, рискует быть признана судом недействительной.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Особое внимание нотариус советует уделить статусу автомобиля, купленного продавцом в браке. Эта машина считается совместной собственностью супругов, поэтому для законной продажи требуется нотариальное согласие второго супруга. Его отсутствие даёт право мужу или жене впоследствии успешно оспорить сделку в суде.

Еще одной распространенной проблемой Кечасов назвал скрытый залог. Проверить автомобиль на наличие подобных обременений можно бесплатно и круглосуточно через специальный реестр на портале Федеральной нотариальной палаты, введя VIN-код или данные продавца.

В завершение нотариус предостерег от сделок с «ведомыми» продавцами, которые могут впоследствии заявить, что действовали под давлением мошенников (эффект Ларисы Долиной). Профессиональная проверка позволяет выявить такие риски, защитив интересы обеих сторон.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  RT
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
18.01.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0