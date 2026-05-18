Дешевый и надежный кроссовер Honda начали продавать в России с ценой «китайцев»

Honda XR-V китайской сборки продается в России с ценами от 1,85 млн рублей

Honda XR-V – кроссовер из КНР, который считается одним из самых качественных и надежных там автомобилей, вышел на рынок РФ. Таких паркетников в продаже более десятка, а прайс на некоторых стартует от 1 850 000 рублей.

Honda XR-V

Машину выпускает совместный проект Dongfeng Honda. По сути, XR-V – близкий родственник глобального HR-V/Vezel, правда с собственным экстерьером и уникальными заводскими установками, адаптированными под Поднебесную. На родине паркетник оценивается в 120-140 тыс. юаней, то есть в пересчете на рубли – 1,3-1,5 млн.

Другие компактные SUV, продающиеся в РФ официально, стоят заметно больше. К примеру, за Tenet T4 калужского производства в версиях 2026 года придется отдать 2 169 000 рублей. Geely Coolray, возвращающийся на рынок, обойдется минимум в 2 889 990 рублей, а Belgee X50+, который появился в марте, стоит от 2 319 990 рублей.

Одна из самых выгодных цен на доставку нового XR-V именно под заказ зафиксирована во Владивостоке. За 1 850 000 рублей местная фирма готова пригнать кроссовер в комплектации Boom Edition. Она, кстати, довольно насыщенная: отделка салона комбинированная, светодиодные фары с датчиком света, кожаный мультируль, бесключевой доступ с кнопкой «Старт-Стоп», климат-контроль, электронный ручник с AutoHold, люк, подлокотник сзади и 17-дюймовые легкосплавные диски.

Интерьер Honda XR-V

Рекомендуем Простое решение неприятной проблемы старенького Ларгуса

Другие компании из столицы Приморья запрашивают за привоз нового авто не меньше 2 млн. За 2,1 млн кроссовер доступен для заказа в Новосибирске, за 2,2 млн – в Иркутске, за 2,26 млн – в Самаре. В Красноярске цена поднимается до 2,28 млн, в Тюмени – до 2,4 млн, в Смоленске – 2,55 млн, в Оренбурге – 2,6 млн. Еще на сто тысяч дороже можно заказать его в Казани и Перми.

Интересно, что некоторые паркетники уже привезены и продаются из наличия. Например, один из самых недорогих вариантов нашелся в Екатеринбурге. Там вместе с двумя наборами колес на дисках, ковриками в салоне и багажнике его оценили в 2 650 000 рублей.

За 2,7 млн новый XR-V продают в Томской области. В Оренбурге цена достигает 2,9 млн, в Набережных Челнах – 3 млн, в Воронеже – 3,2 млн, а в Москве – 3,29 млн.

В топовых версиях эти паркетники оснащены обогревом передних кресел, панорамной крышей, мультимедийной системой с Apple CarPlay/Android Auto, камерами кругового обзора с парктрониками, адаптивным круиз-контролем и рядом других опций, привычных для более дорогих автомобилей.

Что касается мотора – у всех «китайских» Honda XR-V установлен один и тот же двигатель: атмосферник i-VTEC серии L15CE на 1,5 литра, выдающий 124 силы. У него непосредственный впрыск и цепной привод ГРМ. Коробка – вариатор, а привод – исключительно передний.