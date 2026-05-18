ДТП с девятью машинами под Дмитровом: пять человек пострадали
В Подмосковье грузовик Sitrak выехал на встречку и столкнулся с девятью авто
Серьезная авария произошла сегодня в Московской области: на дороге столкнулись сразу девять транспортных средств. Информацию об этом распространило ГКУ МО «Мособлпожспас».
Инцидент случился в районе Дмитрова. Как выяснилось, виновником стал водитель большегруза Sitrak – он не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, спровоцировав цепную аварию. На место ЧП оперативно прибыли медики.
Врачи осмотрели всех участников: пять человек получили травмы, и среди пострадавших оказался шестилетний ребенок. Пострадавших оперативно госпитализировали.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: ГКУ МО «Мособлпожспас»
Фото:Depositphotos | ГКУ МО «Мособлпожспас»
18.05.2026
Фото:Depositphotos | ГКУ МО «Мособлпожспас»
Поделиться:
Оцените материал:
0