ДТП с девятью машинами под Дмитровом: пять человек пострадали

В Подмосковье грузовик Sitrak выехал на встречку и столкнулся с девятью авто

Серьезная авария произошла сегодня в Московской области: на дороге столкнулись сразу девять транспортных средств. Информацию об этом распространило ГКУ МО «Мособлпожспас».

Инцидент случился в районе Дмитрова. Как выяснилось, виновником стал водитель большегруза Sitrak – он не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, спровоцировав цепную аварию. На место ЧП оперативно прибыли медики.

Врачи осмотрели всех участников: пять человек получили травмы, и среди пострадавших оказался шестилетний ребенок. Пострадавших оперативно госпитализировали.