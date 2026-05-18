Этот «японец» проехал 700 тысяч км с родным мотором без капитального ремонта

Suzuki Vitara 2017 года на родном моторе преодолела 700 тысяч километров

Обычный кроссовер Suzuki Vitara сумел преодолеть отметку в 700 тысяч километров, и – самое интересное – мотор у него так и остался родным. Никто его заново не перебирал, не менял поршневую группу и не колдовал с коленвалом. Просто пробег, который для многих звучит как фантастика, стал реальностью.

Тут, наверное, дело не в везении, а в характере самого двигателя. Речь идёт об атмосферном бензиновом моторе, который стоял на Витарах примерно до середины 2010-х. Они известны своей неприхотливостью: никакого турбонаддува, прямой подачи топлива и прочих современных штучек, которые могут доставить хлопот. По сути, это классика японского автопрома, где надёжность ставилась во главу угла.

Правда, одного только «железа» тут мало. Чтобы мотор прошёл 700 тысяч по одометру, за машиной нужно было следить.

Владелец, судя по отзывам на профильных форумах, регулярно менял масло, не забывал про ремень ГРМ и не гонял кроссовер на холодную. В общем-то, никаких секретов нет – просто плановое обслуживание по расписанию, без попыток сэкономить на расходниках. И это принесло свои плоды.

Что ещё важно: Vitara – машина не самая тяжёлая. Двигатель объёмом 1,6 литра не испытывал колоссальных перегрузок, а сама конструкция подвески и трансмиссии не создавала излишнего сопротивления. Плюс компактный кроссовер чаще всего эксплуатировали в городе или на трассе, без фанатичного штурма болот. Такая бережная эксплуатация в сочетании с удачной конструкцией силового агрегата и дала этот результат.

Источник: Авто Mail
Лежнин Роман
Фото:Suzuki
18.05.2026 
Отзывы о Suzuki Vitara (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Suzuki Vitara  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Отличные ходовые качества
Недостатки:
Не с каждого смартфона выводится изображение на экран мультимедиа
Комментарий:
Вот уже пол-года владею Suzuki Vitara S, 140 л.с., 6АКПП, передний привод. Каждый день по Москве. Авто не такое простое, как кажется с виду, его главная изюминка - прекрасные ходовые (городские) качества. Проблем пока никаких, все работает, не скрипит, не бренчит, тех.жидкости в норме, даже пыли в салоне почему-то меньше, чем обычно. Уверен, Suzuki марку надежности держит и здесь. Докупил подлокотник, резиновые коврики, сделал противошумку и повесил шильдик S на корму. Машина очень резвая, разгон на раз (Турбо), остро рулится, коробка сначала немного дергала, сейчас нормально, вкатилась, тормоза легкие и мгновенные. Вообщем, авто провоцирует на подвиги, нужно держать себя в руках. По трассе 130 в час при 2700 оборотов расход 5,5, по городу и пробкам - 8,5. Держит хорошо. Салон без пафоса и излишеств, но практичный и приятный. Передняя панель не беспокоит, только на острых углах иногда пластик да брякнет. Подвеска как специально сделана под активную шуструю езду. Обзор великолепный, стойки тонкие, стекла большие, задняя камера, пер/задн. парктроники без нареканий. Багажник обычный, в меру. Двери легкие, нужно немного прихлопывать. Музыка приличная. Смартфон к мультимедиа сконнектен через Блютуз, звонки, sms, usb, голосовое управление –через кнопки на руле – все просто, а вот с переводом изображения с экрана на экран проблема – далеко не каждый смартфон активируется. Вообщем, я доволен, авто доставляет удовольствие, знаешь, за что немного переплачиваешь. Если Вы активный человек среднего класса, быстро думаете, быстро ходите, быстро безаварийно ездите, Вам важнее внутреннее содержание, чем форма и понты - это Ваша машина!
+30