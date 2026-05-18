Этот «японец» проехал 700 тысяч км с родным мотором без капитального ремонта

Suzuki Vitara 2017 года на родном моторе преодолела 700 тысяч километров

Обычный кроссовер Suzuki Vitara сумел преодолеть отметку в 700 тысяч километров, и – самое интересное – мотор у него так и остался родным. Никто его заново не перебирал, не менял поршневую группу и не колдовал с коленвалом. Просто пробег, который для многих звучит как фантастика, стал реальностью.

Тут, наверное, дело не в везении, а в характере самого двигателя. Речь идёт об атмосферном бензиновом моторе, который стоял на Витарах примерно до середины 2010-х. Они известны своей неприхотливостью: никакого турбонаддува, прямой подачи топлива и прочих современных штучек, которые могут доставить хлопот. По сути, это классика японского автопрома, где надёжность ставилась во главу угла.

Правда, одного только «железа» тут мало. Чтобы мотор прошёл 700 тысяч по одометру, за машиной нужно было следить.

Владелец, судя по отзывам на профильных форумах, регулярно менял масло, не забывал про ремень ГРМ и не гонял кроссовер на холодную. В общем-то, никаких секретов нет – просто плановое обслуживание по расписанию, без попыток сэкономить на расходниках. И это принесло свои плоды.

Что ещё важно: Vitara – машина не самая тяжёлая. Двигатель объёмом 1,6 литра не испытывал колоссальных перегрузок, а сама конструкция подвески и трансмиссии не создавала излишнего сопротивления. Плюс компактный кроссовер чаще всего эксплуатировали в городе или на трассе, без фанатичного штурма болот. Такая бережная эксплуатация в сочетании с удачной конструкцией силового агрегата и дала этот результат.