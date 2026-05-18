#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиСкидкиШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер ESTEO MX
18 мая
Поездки перестанут быть рутиной: новый российский бренд обещает нечто большее
Модельный ряд кроссоверов бренда ESTEO охватит...
Как спасти салон автомобиля от летней жары без кондиционера
18 мая
Как спасти салон автомобиля от летней жары без кондиционера
Инженер Лазарев: как снизить температуру в...
Changan Eado Plus
18 мая
Начались продажи большого Changan за миллион рублей: подробности
От 1,1 млн рублей, 103-сильный мотор: Changan...

Блогер выплатит китайскому автогиганту миллионы юаней за клевету

BYD выиграл суд против автоблогера и получил компенсацию в 2 млн юаней

Китайский блогер Long Ge Talks EVs проиграл суд концерну BYD по делу о клевете. Он подавал апелляцию после решения, вынесенного в конце прошлого года, но безуспешно.

Рекомендуем
Эвакуируют ли машину, закрывающую съезд с тротуара на дорогу?

Блогер уже принес публичные извинения, но должен выплатить штраф в 2 миллиона юаней (около 21,5 млн рублей). Блогер Long Ge Talks EVs, публиковавший ролики о машинах BYD, оказался в центре скандала: суд признал его виновным в распространении недостоверных сведений. В своих видео он нелестно отзывался о силовой электронике, аккумуляторах, моторах и системах управления китайского автогиганта – и теперь это аукнулось ему серьёзными последствиями.

Судья постановил, что такая активность нанесла урон репутации как самой компании, так и её отдельных моделей. Пришлось блогеру записывать покаянное видео: он согласился с вердиктом и честно признал – его замечания действительно были неуместными.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Кстати, такие истории становятся всё более частыми. Автопроизводители уже не терпят, когда их поливают грязью в Сети, и смело идут в суды. Скажем, в конце прошлого года Great Wall и Xpeng тоже довели похожие разбирательства до победного конца – блогеры выплатили им в общей сложности свыше 2,3 миллиона юаней (это порядка 22,5 миллиона рублей).

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Рекомендуем
Получи билет от «За рулем»!

Выставка СТО EXPO 2026

Крупнейшая выставка запчастей и послепродажного обслуживания в России – СТО EXPO – стала бесплатной для наших читателей! За рулем - официальный партнер мероприятия, а значит, вы можете посетить экспозицию с 26 по 29 мая после простой регистрации по ссылке.


До встречи на СТО EXPO, друзья!

Источник:  CarNewsChina
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 4
18.05.2026 
Фото:CarNewsChina
Поделиться:
Оцените материал:
0