Блогер выплатит китайскому автогиганту миллионы юаней за клевету

BYD выиграл суд против автоблогера и получил компенсацию в 2 млн юаней

Китайский блогер Long Ge Talks EVs проиграл суд концерну BYD по делу о клевете. Он подавал апелляцию после решения, вынесенного в конце прошлого года, но безуспешно.

Блогер уже принес публичные извинения, но должен выплатить штраф в 2 миллиона юаней (около 21,5 млн рублей). Блогер Long Ge Talks EVs, публиковавший ролики о машинах BYD, оказался в центре скандала: суд признал его виновным в распространении недостоверных сведений. В своих видео он нелестно отзывался о силовой электронике, аккумуляторах, моторах и системах управления китайского автогиганта – и теперь это аукнулось ему серьёзными последствиями.

Судья постановил, что такая активность нанесла урон репутации как самой компании, так и её отдельных моделей. Пришлось блогеру записывать покаянное видео: он согласился с вердиктом и честно признал – его замечания действительно были неуместными.

Кстати, такие истории становятся всё более частыми. Автопроизводители уже не терпят, когда их поливают грязью в Сети, и смело идут в суды. Скажем, в конце прошлого года Great Wall и Xpeng тоже довели похожие разбирательства до победного конца – блогеры выплатили им в общей сложности свыше 2,3 миллиона юаней (это порядка 22,5 миллиона рублей).

