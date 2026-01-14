7 мест, увеличенный клиренс и багажник-трансформер: самый практичный «француз» на вторичке

Эксперт Зиновьев обосновал, почему стоит выбрать Renault Grand Scenic с пробегом

Представим, что вам нужен семиместный автомобиль, которому не более десяти лет, с пробегом около 150 тыс. км, да еще и в рамках ограниченного бюджета.

Именно здесь Renault Grand Scenic раскрывает свои сильные стороны.

Эта модель, созданная на проверенной платформе Renault Meganе, предлагает тот самый редкий баланс. При длине в 4630 мм и увеличенной на 224 мм базе версии Grand она обеспечивает просторный третий ряд кресел для пассажиров, не превращаясь в громоздкого великана. Дорожный просвет в 170 мм сохраняет уверенность на разнообразном покрытии, а багажник трансформируется от 189 до 718 литров – практичность здесь продумана до мелочей.

При этом Grand Scenic остается одним из самых доступных предложений на рынке подержанных семиместных иномарок. Бюджет в 1,5 млн рублей – это реальная возможность стать владельцем ухоженного экземпляра 2015-2016 годов выпуска.

А что под капотом?

Renault Grand Scenic

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, «За рулем»:

– Бензиновые «одноразовые» турбомоторы 1.2 и 1.3 – надежные, но не ресурсные. Двигатель 1.2 и его ранние капризы знакомы нам по Кашкаю. Больше доверия к чугунным дизелям К9К 1.5 (110 л. с.), как у Дастера, и R9M 1.6 (130 л. с.), как у Икс-Трейла. У них, конечно, есть типовые дизельные заморочки, но в целом все неплохо, и ресурс существенно выше.

Автомата у Сценика, увы, нет. Только механика (исключительно выносливая шестиступка TL4) или роботы трех типов. При дизелях это DW5 и DW6: оба – разновидности агрегата Getrag с мокрыми сцеплениями, ходят 250 тысяч км.

Renault Grand Scenic

Отделка салона выполнена из недорогих, но практичных материалов, а список функций обычно базовый.

Зато «железо» демонстрирует завидную надежность: кузов отлично защищен от ржавчины, а ходовая часть известна своей выносливостью. Из типичных «болячек» можно выделить лишь периодическое запотевание фонарей и утечки фреона в системе кондиционирования.

О других доступных на вторичке 7-местных авто с пробегом читайте по ссылке.

