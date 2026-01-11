1156 «лошадей», 2,5 секунды до «сотни» и 260 км/ч: это новый Кайен!

Названы технические особенности Porsche Cayenne четвертого поколения

Porsche, как и многие другие марки, сбавляет обороты электрификации и продлевает жизнь моделям с двигателями внутреннего сгорания. Однако проект чисто электрического кроссовера Cayenne четвертого поколения менять под новые реалии то ли не захотели, то ли уже не успевали.

Porsche Cayenne

Гены предшественников прослеживаются в фарах с четырьмя пунктирами ходовых огней, в форме передних дверей и дверных ручек. Пожалуй, на этом всё: в остальном силуэт абсолютно новый.

Ради экономии энергии Cayenne одарили активными заслонками за передним бампером, плоским днищем, выдвижным задним спойлером, колесами с аэродинамически продуманным дизайном. Коэффициент лобового сопротивления равен 0,25, что очень мало для крупного кроссовера.

По сравнению с Кайеном третьей генерации длина выросла на 55 мм, колесная база – на 128 мм.

Porsche Cayenne

В салоне – сразу два изогнутых дисплея. Полукруглый появился еще на модели Tayсan и выполняет роль комбинации приборов. Переломленный посередине экран установлен по центру и отвечает за все настройки машины. Плюс монитор на 14,9 дюйма персонально для правого пассажира и проекция с виртуальной диагональю 87 дюймов.

Из особенностей – электропривод настроек заднего сиденья, обогрев центрального подлокотника и подлокотников дверей.

Интерьер Porsche Cayenne

Платформу PPE Cayenne делит с вышедшим ранее электрическим Маканом. Базовая на сегодня версия выдает 408 л. с. (два электромотора), набирает сотню за 4,8 с и максимальные 230 км/ч. Cayenne Turbo предлагает 1156 «лошадей», 2,5 с до 100 км/ч и 260 км/ч в пределе. Кстати, при таких показателях весит машина 2645 кг.

Система рекуперации позволяет ездить «в одну педаль», не нажимая на педаль тормоза, однако это не исключило из списка опций карбон-керамические тормоза. Пневмоподвеска стоит по умолчанию, за доплату появится полноуправляемое шасси. На 113‑киловаттчасовой батарее кроссовер проезжает 623–642 км в зависимости от модификации.

