1156 «лошадей», 2,5 секунды до «сотни» и 260 км/ч: это новый Кайен!

Названы технические особенности Porsche Cayenne четвертого поколения

Porsche, как и многие другие марки, сбавляет обороты электрификации и продлевает жизнь моделям с двигателями внутреннего сгорания. Однако проект чисто электрического кроссовера Cayenne четвертого поколения менять под новые реалии то ли не захотели, то ли уже не успевали.

Porsche Cayenne
Porsche Cayenne

Ради экономии энергии Cayenne одарили активными заслонками за передним бампером, плоским днищем, выдвижным задним спойлером, колесами с аэродинамически продуманным дизайном. Коэффициент лобового сопротивления равен 0,25, что очень мало для крупного кроссовера.

По сравнению с Кайеном третьей генерации длина выросла на 55 мм, колесная база – на 128 мм.

Porsche Cayenne
Porsche Cayenne

В салоне – сразу два изогнутых дисплея. Полукруглый появился еще на модели Tayсan и выполняет роль комбинации приборов. Переломленный посередине экран установлен по центру и отвечает за все настройки машины. Плюс монитор на 14,9 дюйма персонально для правого пассажира и проекция с виртуальной диагональю 87 дюймов.

Из особенностей – электропривод настроек заднего сиденья, обогрев центрального подлокотника и подлокотников дверей.

Интерьер Porsche Cayenne
Интерьер Porsche Cayenne

Платформу PPE Cayenne делит с вышедшим ранее электрическим Маканом. Базовая на сегодня версия выдает 408 л. с. (два электромотора), набирает сотню за 4,8 с и максимальные 230 км/ч. Cayenne Turbo предлагает 1156 «лошадей», 2,5 с до 100 км/ч и 260 км/ч в пределе. Кстати, при таких показателях весит машина 2645 кг.

Система рекуперации позволяет ездить «в одну педаль», не нажимая на педаль тормоза, однако это не исключило из списка опций карбон-керамические тормоза. Пневмоподвеска стоит по умолчанию, за доплату появится полноуправляемое шасси. На 113‑киловаттчасовой батарее кроссовер проезжает 623–642 км в зависимости от модификации.

  • Подробности о Porsche 924, который планировали собирать в Москве, рассказаны тут.
Милешкин Кирилл
Фото:Porsche
11.01.2026 
Фото:Porsche
