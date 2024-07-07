Легендарный спорткар стал гибридом: известны подробности

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Porsche обновила семейство спорткаров 911

Семейство Porsche 911 начали обновлять. По традиции марки разные версии представляют, растянув процесс во времени. Но с главной сенсацией тянуть не стали: теперь за обозначением Carrera GTS скрывается гибрид.

Поклонникам Porsche можно не волноваться: немцы заверили, что дальше небольшого электрического довеска инженеры не пойдут. И тем более не идет речь о полной электрификации культовой модели.

Porsche 911 Carrera GTS
Porsche 911 Carrera GTS

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За основу взяли оппозитную «шестерку» 3,0 с двойным наддувом. Рабочий объем увеличили до 3,6 л, а турбокомпрессор оставили всего один. Зато более эффективный – с электромотором. Он раскручивает лопатки гораздо быстрее выхлопного потока, а при сбросе газа работает как генератор. Отдача мотора составляет 485 л.с. и 570 Н·м. В 8‑ступенчатый робот PDK встроен еще один электродвигатель.

Общая отдача силовой установки составляет 541 силу. В прежнем Porsche 911 Carrera GTS было 480 «лошадей». Обновленное купе набирает сотню за 3 секунды и достигает 312 км/ч.

А как же тяговая батарея? Она есть, но ее емкость всего 1,9 кВт·ч. Ездить на электричестве гибридный 911‑й не способен, зато он оказался всего на 50 кг тяжелее дореформенной, чисто бензиновой модификации. Его можно купить с задним или полным приводом, как купе, кабриолет или таргу.

Интерьер Porsche 911
Интерьер Porsche 911

Porsche не откажется от «механики» полностью

Пока наряду с версией GTS обновилась только базовая Carrera. Она прибавила с 385 до 394 сил. Внешние изменения машин стандартны: оптика, бамперы, воздухозаборники, цвета кузова и узоры литых дисков. Заднее сиденье стало бесплатной опцией: по умолчанию модель чисто двухместная. Ухищрение позволит заявить для машины меньшую снаряженную массу, ведь она считается по базовому набору оборудования.

Попрали в Porsche и еще две святыни. Вместо рукоятки запуска двигателя теперь простонародная кнопка. Аналоговый тахометр отправлен на покой, комбинация приборов отныне полностью рисованная. Хотя в числе вариантов отображения есть и классический, с пятью циферблатами. Ну и, разумеется, не обошлось без изменений в медиасистеме и появления беспроводной зарядки для смартфона.

Базовый Porsche 911 Carrera подорожал в Германии на 6,2 тысячи евро. А вот гибридность добавила к цене GTS сразу 15,3 тысячи – это уже недалеко до версии Turbo. Последняя, впрочем, еще не обновлялась.

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Милешкин Кирилл
Фото:Porsche
07.07.2024
Фото:Porsche
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