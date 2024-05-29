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Porsche обновила семейство спорткаров 911

Компания Porsche представила первый гибридный спорткар 911

Компания Porsche обновила спорткар 911 и представила его первую в истории гибридную версию, проинформировали в пресс-службе компании.

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Стоимость обновленного Porsche 911 в базовой версии Carrera стартует от $122 095 (около 11,2 млн руб.). Вариант с гибридным мотором Carrera GTS стоит от $166 895 (примерно 15,3 млн руб.).

Porsche 911 Carrera GTS
Porsche 911 Carrera GTS

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Автомобиль подорожал по сравнению с предыдущей версией. Цена на базовую версию Porsche 911 2024 года выпуска начинается от $116 050 (10,6 млн руб.).

Гибридная система Porsche состоит из нового 3,6-литрового шестицилиндрового двигателя, а также мотора с одним электрическим турбонаддувом вместо системы twim turbo, из-за чего общая мощность повысилась до 532 л.с.

Помимо гибридного силового агрегата, Carrera GTS получил новые активные аэродинамические закрылки в передней части, новые колесные диски. Немного изменился дизайн передней и задней частей спорткара. Тахометр теперь полностью цифровой.

Porsche 911 Carrera GTS
Porsche 911 Carrera GTS

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

Источник: Motor1.com

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За РулемУшакова Ирина
Фото:motor1
29.05.2024
Фото:motor1
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