421 л. с., богатое оснащение: в РФ привезли необычный китайский кроссовер

Названы все плюсы и минусы гибридного кроссовера Wey 05

Wey 05 – редкий пример китайского автомобиля, поставляющегося и на рынок Европы. Что это ему дает?

Европейский покупатель привередлив, вскормлен на всяких BMW и Volvo, да и ездить ему приходится по быстрым дорогам. Уж не поэтому ли абсолютное большинство тех китайских машин, которые мы хорошо знаем, на Западе не представлены?

А вот Wey 05, наоборот, сначала пришел в Европу пару лет назад, а теперь – к нам.

Wey 05. Цена в России от 6 499 000 ₽. Фары – матричные, адаптивные. Отдельных противотуманок нет.

Что за бренд Wey?

Wey – это бренд концерна Great Wall, который сегодня нам лучше всего знаком по автомобилям Haval. Названа марка по имени Джека Вея, основателя и президента концерна. Вообще, смелое решение – получается, товарищ лично берет на себя ответственность за совершенство машины.

Китайские кроссоверы приучили нас к высокому качеству отделки, и Wey 05 тут не откровение. Но пластик на тоннеле – скрипучий.

Приборный щиток сильно уменьшили – видимо, ради пользования проекционным дисплеем. Но это не всем нравится – и символы на приборке вышли крошечными.

«Пятерка» – самый крупный кроссовер Wey. Близкая ассоциация по размеру – Toyota Highlander, хотя у Вея всего пять мест. Сзади просторно, но не роскошно: диван плоский, а для среднего пассажира – еще и жесткая серединка. Своей зоны климат-контроля нет, а подогрев включается лишь через водительский дисплей.

Между тем, амбиции у Вея премиальные. В передней части салона об этом красноречиво говорит огромный экран на 14,6 дюйма. Отдельным дисплеем управляется климатика – и бликует он сильно.

Прикольная штука – проекционный дисплей с дополненной реальностью: прямо «на дороге» рисуются предупреждения о пересечении разметки или автомобили, захваченные «в прицел» адаптивного круиза. Необычно, технологично, но на мой взгляд, сильно отвлекает собственно от дороги.

Простор – ожидаемый, а комфорта за такую цену могло быть побольше.

В остальном по интерьеру Wey 05 – просто добротный современный «китаец» с вменяемой эргономикой и нормальными креслами. Ах да, обшитыми классной алькантарой взамен ­надоевшего кожзама.

Гибрид

Да, это гибрид, но не спешите расстраиваться: под капотом стоит полноценный двухлитровый турбомотор, который может механически приводить передние колеса через 9‑ступенчатый робот. Если тяговая электрическая батарея полностью села или промерзла – машина всё равно заведется и достаточно уверенно поедет на 150 бензиновых силах.

Но батарею можно питать от сети – это подзаряжаемый гибрид. Спереди и сзади есть по электромотору, причем основной – задний, на 183 л. с. При обычной езде (и заднем ходе!) работает в первую очередь он, причем у него тоже есть своя коробка передач, двухступенчатая. В сумме получаются внушительные 421 л. с., в паспорте указаны чуть более приятные с точки зрения таможенных платежей (но не транспортного налога) 295 сил.

От бытовой сети 220 В батарея должная заряжаться 9 часов, от быстрой зарядки постоянным током (50 кВт) – 40–45 минут. Но это не «до полного», а до 80% емкости.

На полной батарее при аккуратной езде реально проехать километров 150, не запуская бензиновый мотор. Но давить акселератор надо нежно, потому что даже в электрорежиме при интенсивном разгоне ДВС просыпается.

А разгоняться хочется, потому что пуляет Wey 05 достойно – сотню набирает примерно за 6–6,5 с вне зависимости от заряженности батареи, при этом заявлено и вовсе 5,2 с.

Полный привод

Привод – формально полный, однако на автоматику надеяться нельзя. Я полазил по снежной целине – и чуть не «сел». Причина не только в скромном клиренсе 17 см (по моим замерам), но и в работе электроники. Когда трогаешься с места (по определению это происходит на заднем электромоторе), прежде чем электроника поймет, что под колесами скользко и подключит передок, может пройти пара-тройка весьма долгих секунд, за которые задние колеса зароются. Панацея – заранее включить один из четырех внедорожных режимов, в которых стартовать Wey 05 будет уже на двух осях.

И вообще, самая песня – это не проходимость, а настройки шасси на асфальте! Как на духу – Wey рулится не хуже Фольксвагенов или Peugeot, точно и стабильно. Руль наполнен не по-китайски логичной обратной связью, а плотная, но благородная подвеска заставляет вспомнить о BMW.

А еще в салоне тихо. Пробиваются только отдаленные звуки качения колес – сзади, где нет шумоизолирующих стекол.

Багажник невелик, поскольку потеснен задним электромотором, его инвертором и 12‑вольтовой батареей – всё это под полом. Запаски нет никакой.

Классное шасси! Верю, что целевой аудиторией были европейцы, а в качестве референсных автомобилей брали немецкие.

Но почему такой спокойный, даже простоватый дизайн? Машина едет интересно, но смотрится скучновато. На свои «премиальные» 6,5 млн рублей Wey 05 в единственной доступной комплектации не выглядит. Хотя на фоне гонений на электромобили и гибриды параллельного импорта, которые в ближайшее время явно вырастут в цене, своя ниша на рынке у Вея наверняка будет.

Обещанный суммарный запас хода на 55‑литровом баке и заряженной батарее – 864 км. Даже если в реальности получится километров 700, уже хорошо.

Отличные ездовые настройки, динамика Не выглядит на свою цену

Wey 05

Длина / ширина / высота / база 4870 / 1960 / 1690 / 2910 мм

4870 / 1960 / 1690 / 2910 мм Снаряженная / полная масса 2440 / 2795 кг

2440 / 2795 кг Объем багажника 371 / 1229 л

371 / 1229 л Бензиновый двигатель Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 110 кВт / 150 л. с. при 6000–6300 об/мин; 320 Н·м при 1500–3200 об/мин

Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 110 кВт / 150 л. с. при 6000–6300 об/мин; 320 Н·м при 1500–3200 об/мин Электрический двигатель № 1 (спереди) макс. параметры 120 кВт / 163 л. с., 325 Н·м

макс. параметры 120 кВт / 163 л. с., 325 Н·м Электрический двигатель № 2 (сзади) макс. параметры 135 кВт / 183 л. с. 232 Н·м

макс. параметры 135 кВт / 183 л. с. 232 Н·м Суммарные показатели силовой установки 310 кВт/421 л. с., 847 Н·м

310 кВт/421 л. с., 847 Н·м Тяговая батарея 39,67 кВт·ч

39,67 кВт·ч Время разгона 0–100 км/ч 5,2 с

5,2 с Максимальная скорость 220 км/ч

220 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑92 / 55 л

АИ‑92 / 55 л Расход топлива без электромоторов, смешанный цикл 7,5 л/100 км

7,5 л/100 км Трансмиссия спереди – Р9, сзади – Р2