421 л. с., богатое оснащение: в РФ привезли необычный китайский кроссовер
Wey 05 – редкий пример китайского автомобиля, поставляющегося и на рынок Европы. Что это ему дает?
Европейский покупатель привередлив, вскормлен на всяких BMW и Volvo, да и ездить ему приходится по быстрым дорогам. Уж не поэтому ли абсолютное большинство тех китайских машин, которые мы хорошо знаем, на Западе не представлены?
А вот Wey 05, наоборот, сначала пришел в Европу пару лет назад, а теперь – к нам.
Что за бренд Wey?
Wey – это бренд концерна Great Wall, который сегодня нам лучше всего знаком по автомобилям Haval. Названа марка по имени Джека Вея, основателя и президента концерна. Вообще, смелое решение – получается, товарищ лично берет на себя ответственность за совершенство машины.
«Пятерка» – самый крупный кроссовер Wey. Близкая ассоциация по размеру – Toyota Highlander, хотя у Вея всего пять мест. Сзади просторно, но не роскошно: диван плоский, а для среднего пассажира – еще и жесткая серединка. Своей зоны климат-контроля нет, а подогрев включается лишь через водительский дисплей.
Между тем, амбиции у Вея премиальные. В передней части салона об этом красноречиво говорит огромный экран на 14,6 дюйма. Отдельным дисплеем управляется климатика – и бликует он сильно.
Прикольная штука – проекционный дисплей с дополненной реальностью: прямо «на дороге» рисуются предупреждения о пересечении разметки или автомобили, захваченные «в прицел» адаптивного круиза. Необычно, технологично, но на мой взгляд, сильно отвлекает собственно от дороги.
В остальном по интерьеру Wey 05 – просто добротный современный «китаец» с вменяемой эргономикой и нормальными креслами. Ах да, обшитыми классной алькантарой взамен надоевшего кожзама.
Гибрид
Да, это гибрид, но не спешите расстраиваться: под капотом стоит полноценный двухлитровый турбомотор, который может механически приводить передние колеса через 9‑ступенчатый робот. Если тяговая электрическая батарея полностью села или промерзла – машина всё равно заведется и достаточно уверенно поедет на 150 бензиновых силах.
Но батарею можно питать от сети – это подзаряжаемый гибрид. Спереди и сзади есть по электромотору, причем основной – задний, на 183 л. с. При обычной езде (и заднем ходе!) работает в первую очередь он, причем у него тоже есть своя коробка передач, двухступенчатая. В сумме получаются внушительные 421 л. с., в паспорте указаны чуть более приятные с точки зрения таможенных платежей (но не транспортного налога) 295 сил.
На полной батарее при аккуратной езде реально проехать километров 150, не запуская бензиновый мотор. Но давить акселератор надо нежно, потому что даже в электрорежиме при интенсивном разгоне ДВС просыпается.
А разгоняться хочется, потому что пуляет Wey 05 достойно – сотню набирает примерно за 6–6,5 с вне зависимости от заряженности батареи, при этом заявлено и вовсе 5,2 с.
Полный привод
Привод – формально полный, однако на автоматику надеяться нельзя. Я полазил по снежной целине – и чуть не «сел». Причина не только в скромном клиренсе 17 см (по моим замерам), но и в работе электроники. Когда трогаешься с места (по определению это происходит на заднем электромоторе), прежде чем электроника поймет, что под колесами скользко и подключит передок, может пройти пара-тройка весьма долгих секунд, за которые задние колеса зароются. Панацея – заранее включить один из четырех внедорожных режимов, в которых стартовать Wey 05 будет уже на двух осях.
И вообще, самая песня – это не проходимость, а настройки шасси на асфальте! Как на духу – Wey рулится не хуже Фольксвагенов или Peugeot, точно и стабильно. Руль наполнен не по-китайски логичной обратной связью, а плотная, но благородная подвеска заставляет вспомнить о BMW.
А еще в салоне тихо. Пробиваются только отдаленные звуки качения колес – сзади, где нет шумоизолирующих стекол.
Классное шасси! Верю, что целевой аудиторией были европейцы, а в качестве референсных автомобилей брали немецкие.
Но почему такой спокойный, даже простоватый дизайн? Машина едет интересно, но смотрится скучновато. На свои «премиальные» 6,5 млн рублей Wey 05 в единственной доступной комплектации не выглядит. Хотя на фоне гонений на электромобили и гибриды параллельного импорта, которые в ближайшее время явно вырастут в цене, своя ниша на рынке у Вея наверняка будет.
Wey 05
- Длина / ширина / высота / база 4870 / 1960 / 1690 / 2910 мм
- Снаряженная / полная масса 2440 / 2795 кг
- Объем багажника 371 / 1229 л
- Бензиновый двигатель Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 110 кВт / 150 л. с. при 6000–6300 об/мин; 320 Н·м при 1500–3200 об/мин
- Электрический двигатель № 1 (спереди) макс. параметры 120 кВт / 163 л. с., 325 Н·м
- Электрический двигатель № 2 (сзади) макс. параметры 135 кВт / 183 л. с. 232 Н·м
- Суммарные показатели силовой установки 310 кВт/421 л. с., 847 Н·м
- Тяговая батарея 39,67 кВт·ч
- Время разгона 0–100 км/ч 5,2 с
- Максимальная скорость 220 км/ч
- Топливо / запас топлива АИ‑92 / 55 л
- Расход топлива без электромоторов, смешанный цикл 7,5 л/100 км
- Трансмиссия спереди – Р9, сзади – Р2
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
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