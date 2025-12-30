#
Renault Megane IV
30 декабря
Когда хочется экзотики без риска: надежный универсал из Европы с мотором 1.5 и МКП

Эксперт Виноградов рассказал о плюсах Renault Megane IV с пробегом

Новых универсалов в России, за исключением Лады (Largus), сегодня не найти. Поклонникам этого формата остаётся лишь вторичный рынок, где ассортимент пока обширен – от бывших российских бестселлеров до иномарок из Европы.

Если же хочется выделиться, но без авантюр, обратите внимание на европейский универсал Renault Megane IV (2018-2019). Официально в Россию он не поставлялся, но в последние годы их немало пригнали из Европы, и найти такой на вторичке можно за 1,5 млн рублей.

Здесь Renault ломает стереотипы: вместо спартанской простоты, которой славится марка, – умная эргономика и отлаженное, предсказуемое поведение на дороге.

Мнение эксперта

Александр Виноградов, «За рулем»:

– Большая часть Меганов оснащены полуторалитровыми турбодизелями К9К мощностью 115 л.с. У дизелей этой модели есть проблема с проворотом шатунных вкладышей. Вызвано это европейским регламентом обслуживания с интервалом замены масла в 30 тысяч км. При сокращении межсервисного пробега до 10-15 тысяч км проблема исчезает. К слову, если в сервисной истории есть замена вкладышей, это даже к лучшему.

Встречаются машины и с более мощным дизелем объемом 1,6 литра (130 л.с.). Главный недостаток двигателя R9M – износ цепи ГРМ после 150-160 тысяч км.

Обе механические коробки передач, доступные для Megane IV, вполне надежны.

Однако при выборе автомобиля с пробегом важно протестировать работу КП: стоит обратить внимание на четкость хода рычага, так как иногда встречается износ тяг или тросиков привода.

Алексеева Елена
Фото:Renault и «За рулем»
30.12.2025 
Отзывы о Renault Megane (3)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Megane  2004
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Прекрасная подвеска, сочетающая высокую управляемость с комфортом и безопасностью. Отличный двигатель с фазорегулятором, очень тяговитый на низах и звереющий на верхах. Прекрасный стиль в дизайне и удобный салон с множеством кармашков.
Недостатки:
Электронная педаль газа, работающая с задержкой в полсекунды, требует привыкания. Электроусилитель руля очень комфортен при летней езде, особенно на горных серпантинах - но пугает на скользкой зимней дороге своей пустотой.
Комментарий:
Сошел с конвейера в октябре 2004 в Бурсе. Куплен в декабре 2004 в Инком-Авто, продолжает эксплуатироваться сегодня, пробег 152 тыс км, обслуживался только у официала, бензин только 95-й. Последний межсервисный интервал был 20 тысяч км, от пробега 127тыс.км до 147 тыс.км. Масло не ест вовсе, хотя гоняю автомобиль в хвост и в гриву, кручу мотор до отсечки 6500 рпм. За длительный срок подтвердилось национальное качество французской продукции - чем дольше выдержка, тем выше вкусовые качества. На первых годах были терки - заменили фазорегулятор (первой версии на третью) на пробеге 60 тысяч км, умер левый передний электростеклоподъемник, на 75 тыс км опорные подшипники. Ну там после рычаги подвески, рулевые тяги, по износу - это как у всех одноклассников. На 11 году жизни поменяли сайлентблоки задней балки, месяца три назад умерло сцепление на пробеге 141 тыс км. По кузову. Обалденный пластик у бамперов, многократно атаковав мерзлые сугробы, выворачивал его наизнанку. Форма восстанавливается простым нажатием пальцами с изнанки, причем следов деформации не остается. Кузов полностью оцинкован. Езжу с 2010 года с мятой раной от левой задней двери до колесной арки - напоролся на железную трубу ограждения под снегом во дворах. Краска в этом месте облупленная, серый оцинкованный металл 7-й год не ржавеет.
0