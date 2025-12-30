Когда хочется экзотики без риска: надежный универсал из Европы с мотором 1.5 и МКП

Эксперт Виноградов рассказал о плюсах Renault Megane IV с пробегом

Новых универсалов в России, за исключением Лады (Largus), сегодня не найти. Поклонникам этого формата остаётся лишь вторичный рынок, где ассортимент пока обширен – от бывших российских бестселлеров до иномарок из Европы.

Если же хочется выделиться, но без авантюр, обратите внимание на европейский универсал Renault Megane IV (2018-2019). Официально в Россию он не поставлялся, но в последние годы их немало пригнали из Европы, и найти такой на вторичке можно за 1,5 млн рублей.

Здесь Renault ломает стереотипы: вместо спартанской простоты, которой славится марка, – умная эргономика и отлаженное, предсказуемое поведение на дороге.

Мнение эксперта

Александр Виноградов, «За рулем»:

– Большая часть Меганов оснащены полуторалитровыми турбодизелями К9К мощностью 115 л.с. У дизелей этой модели есть проблема с проворотом шатунных вкладышей. Вызвано это европейским регламентом обслуживания с интервалом замены масла в 30 тысяч км. При сокращении межсервисного пробега до 10-15 тысяч км проблема исчезает. К слову, если в сервисной истории есть замена вкладышей, это даже к лучшему.

Встречаются машины и с более мощным дизелем объемом 1,6 литра (130 л.с.). Главный недостаток двигателя R9M – износ цепи ГРМ после 150-160 тысяч км.

Renault Megane IV

Обе механические коробки передач, доступные для Megane IV, вполне надежны.

Однако при выборе автомобиля с пробегом важно протестировать работу КП: стоит обратить внимание на четкость хода рычага, так как иногда встречается износ тяг или тросиков привода.

Renault Megane IV

Еще два проверенных варианта надежных универсалов за 1,5 млн вы найдете тут.

