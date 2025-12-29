Вариатор Honda: надежный! Но что сломается в первую очередь?
Вариаторы семейства Honda LL–CVT производятся с 2015 года, хотя в России встречаются не так часто. Их ставят на многие модели японской компании, в первую очередь для домашнего и американского рынков – например, это Honda Accord, CR-V, Stepwgn. В основном – в дуэтах с турбомоторами 1.5.
Это бесступенчатая трансмиссия обычной конструкции: гидротрансформатор, конусная и редукторная части, управляющая гидравлика. Ничего сложного или архитектурно необычного. В целом всё выполнено долговечно – до критического износа компонентов может служить около 300 тысяч км.
Слабое место вариатора Honda LL–CVT
Но есть одно засадное место – толкающий металлический приводной ремень. Через 100–150 тысяч км этот важнейший элемент может оборваться, чаще всего даже без предшествующих признаков приближающейся катастрофы – хотя иногда могут быть заметны подергивания при езде и слышен легкий скрежет. Обрыв может произойти безо всякой перегрузки, просто во время равномерного движения.
Что делать при обрые ремня
В случае такой внезапной остановки нужно заглушить мотор и не пытаться трогаться с места – тогда с большей вероятностью удастся избежать повреждения стальными осколками ремня конусов, масляного насоса и элементов управляющей гидравлики.
Меры профилактики
Единственной работающей профилактикой служит только превентивная замена ремня через 100 тысяч км.
Ставить нужно только оригинальный ремень, который производит компания Bosch. Подойти по размерам может и ремень от вариатора Jatco, но прослужит такой еще меньше.
Разборка вариатора Honda LL–CVT
Вывод
Если бы не рвущийся ремень, вариаторы Honda LL–CVT могли бы быть одними из самых надежных агрегатов подобного типа. Но в реальности они требуют превентивной замены ремня раз в 100 тысяч км.
Благодарим компанию CVT Master за помощь в подготовке материала.
- Как продлить жизнь вариатору Москвича 3, рассказано тут.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube