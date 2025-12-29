Вариатор Honda: надежный! Но что сломается в первую очередь?

#
Задолго до появления внедорожников под марками, которые раньше не ассоциировались с подобными изделиями, отважный шаг предприняла компания Lamborghini, позарившаяся на кусок сладкого пирога — заказ армии США. Для нее построили прототип Cheetah – некий аналог Hummer, который, кстати, в итоге и выбрали военные. А итальянскую машину с мотором Chrysler (Lamborghini в ту пору и принадлежала этому концерну) объемом 5,9 л, расположенным сзади (!), забраковали. Итальянцы не успокоились и в 1985-м запустили-таки в производство Lamborghini LM002, по дизайну напоминающий не то гигантскую сенокосилку, не то тюнингованный трактор. Машину оснастили двигателем V12 мощностью 450 л.с., правда, уже расположенным спереди. Стоил Lamborghini LM002 заметно дороже любого Ferrari. Всего удалось продать 301 машину, из них 60 – в США. В итоге – убытки, сомнительная слава в фильме «Бригада» (одну машину, говорят, сожгли – знай наших!) и постоянная смена владельцев компании, пока ее не прибрал концерн Volkswagen.
Вариаторы семейства Honda LL–CVT производятся с 2015 года, хотя в России встречаются не так часто. Их ставят на многие модели японской компании, в первую очередь для домашнего и американского рынков – например, это Honda Accord, CR-V, Stepwgn. В основном – в дуэтах с турбомоторами 1.5.

Это бесступенчатая трансмиссия обычной конструкции: гидротрансформатор, конусная и редукторная части, управляющая гидравлика. Ничего сложного или архитектурно необычного. В целом всё выполнено долговечно – до критического износа компонентов может служить около 300 тысяч км.

Слабое место вариатора Honda LL–CVT

Но есть одно засадное место – толкающий металлический приводной ремень. Через 100–150 тысяч км этот важнейший элемент может оборваться, чаще всего даже без предшествующих признаков приближающейся катастрофы – хотя иногда могут быть заметны подергивания при езде и слышен легкий скрежет. Обрыв может произойти безо всякой перегрузки, просто во время равномерного движения.

Что делать при обрые ремня

В случае такой внезапной остановки нужно заглушить мотор и не пытаться трогаться с места – тогда с большей вероятностью удастся избежать повреждения стальными осколками ремня конусов, масляного насоса и элементов управляющей гидравлики.

Меры профилактики

Единственной работающей профилактикой служит только превентивная замена ремня через 100 тысяч км.

Ставить нужно только оригинальный ремень, который производит компания Bosch. Подойти по размерам может и ремень от вариатора Jatco, но прослужит такой еще меньше.

Разборка вариатора Honda LL–CVT

В процессе разрушения ремень может задрать конусы. Тем, что на фото, еще повезло – их можно спасти шлифовкой. Россыпь металлических пластинок – то, что недавно еще было целым ремнем Bosch.
Подпружиненный редукционный клапан находится в корпусе масляного насоса. Его легкосплавный шток, на удивление, от опилок в масле страдает не сразу.
«Взрыв» ремня может оставить следы даже на корпусе вариатора.
Гидроблок массивный, каналы в нем – крупные. Так что если что-то и пострадает от попадания обломков ремня, то клапаны.

Масляный насос лепесткового типа в обычных условиях долговечен. Но стальные опилки в масле могут быстро оставить на нем задиры.
Нужный уровень масла проверяется по контрольному отверстию. А заливное отверстие прикрыто простецкой резиновой пробкой с крючком.
На магните сетчатого фильтра гидроблока отчетливо видна стальная стружка.
Пакеты фрикционов включения переднего хода и реверса долговечны. Износ фрикционных накладок случается в основном от перегрева по вине неадекватной работы управляющей гидравлики.
В смешанном режиме движения менять масло нужно хотя бы раз в 50–60 тысяч км, а в пробочно-городском – каждые 30–40 тысяч км.
Есть и внешний фильтр-картридж, и внутренний корпусной – за поддоном, который герметизируется обычной ­прокладкой.
Три шариковых и роликовый подшипники шкивов вытерпят, кажется, всё – оцените их гигантские размены. Местам их посадки в корпусе тоже ничего не грозит. Надежно!
Гидротрансформатор внушительного размера вынослив, как и конические подшипники редукторной части.
Вывод

Если бы не рвущийся ремень, вариаторы Honda LL–CVT могли бы быть одними из самых надежных агрегатов подобного типа. Но в реальности они требуют превентивной замены ремня раз в 100 тысяч км.

Благодарим компанию CVT Master за помощь в подготовке материала.

Хлебушкин Илья
Фото:Дмитрий Питерский
29.12.2025 
Фото:Дмитрий Питерский
