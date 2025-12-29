Вариатор Honda: надежный! Но что сломается в первую очередь?

Эксперт «За рулем» расскаазал о проблемах вариатора Honda LL–CVT

Вариаторы семейства Honda LL–CVT производятся с 2015 года, хотя в России встречаются не так часто. Их ставят на многие модели японской компании, в первую очередь для домашнего и американского рынков – например, это Honda Accord, CR-V, Stepwgn. В основном – в дуэтах с турбомоторами 1.5.

Это бесступенчатая трансмиссия обычной конструкции: гидротрансформатор, конусная и редукторная части, управляющая гидравлика. Ничего сложного или архитектурно необычного. В целом всё выполнено долговечно – до критического износа компонентов может служить около 300 тысяч км .

Слабое место вариатора Honda LL–CVT

Но есть одно засадное место – толкающий металлический приводной ремень. Через 100–150 тысяч км этот важнейший элемент может оборваться, чаще всего даже без предшествующих признаков приближающейся катастрофы – хотя иногда могут быть заметны подергивания при езде и слышен легкий скрежет. Обрыв может произойти безо всякой перегрузки, просто во время равномерного движения.

Что делать при обрые ремня

В случае такой внезапной остановки нужно заглушить мотор и не пытаться трогаться с места – тогда с большей вероятностью удастся избежать повреждения стальными осколками ремня конусов, масляного насоса и элементов управляющей гидравлики.

Меры профилактики

Единственной работающей профилактикой служит только превентивная замена ремня через 100 тысяч км.

Ставить нужно только оригинальный ремень, который производит компания Bosch. Подойти по размерам может и ремень от вариатора Jatco, но прослужит такой еще меньше.

Разборка вариатора Honda LL–CVT

В процессе разрушения ремень может задрать конусы. Тем, что на фото, еще повезло – их можно спасти шлифовкой. Россыпь металлических пластинок – то, что недавно еще было целым ремнем Bosch. Подпружиненный редукционный клапан находится в корпусе масляного насоса. Его легкосплавный шток, на удивление, от опилок в масле страдает не сразу.

«Взрыв» ремня может оставить следы даже на корпусе вариатора. Гидроблок массивный, каналы в нем – крупные. Так что если что-то и пострадает от попадания обломков ремня, то клапаны.

Масляный насос лепесткового типа в обычных условиях долговечен. Но стальные опилки в масле могут быстро оставить на нем задиры. Нужный уровень масла проверяется по контрольному отверстию. А заливное отверстие прикрыто простецкой резиновой пробкой с крючком.

На магните сетчатого фильтра гидроблока отчетливо видна стальная стружка. Пакеты фрикционов включения переднего хода и реверса долговечны. Износ фрикционных накладок случается в основном от перегрева по вине неадекватной работы управляющей гидравлики.

В смешанном режиме движения менять масло нужно хотя бы раз в 50–60 тысяч км, а в пробочно-городском – каждые 30–40 тысяч км. Есть и внешний фильтр-картридж, и внутренний корпусной – за поддоном, который герметизируется обычной ­прокладкой.

Три шариковых и роликовый подшипники шкивов вытерпят, кажется, всё – оцените их гигантские размены. Местам их посадки в корпусе тоже ничего не грозит. Надежно! Гидротрансформатор внушительного размера вынослив, как и конические подшипники редукторной части.

Вывод

Если бы не рвущийся ремень, вариаторы Honda LL–CVT могли бы быть одними из самых надежных агрегатов подобного типа. Но в реальности они требуют превентивной замены ремня раз в 100 тысяч км.

Благодарим компанию CVT Master за помощь в подготовке материала.

