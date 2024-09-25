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Машина, у которой ничего не ломается (кроме вариатора): она существует!

«За рулем» рассказал о плюсах и минусах Хонды Сивик X

По размерам Honda Civic десятого поколения (2015–2021 годы выпуска) – как Toyota Corolla. Собирали в Великобритании, Турции, Индии, Китае, Канаде, Японии.

У нас официально не продавался. На вторичке представлены седан, пятидверный хэтчбек и трехдверное купе, попадавшие к нам с пробегом. Доля машин с правым рулем незначительна.

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На многих рынках в базовое оснащение входит комплекс Honda Sensing – мониторинг слепых зон, адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе, предупреждения столкновений, распознавания дорожных знаков.

Достоинства

  • Надежная машина.
  • Высокий уровень комфорта и безопасности.
  • Отличные ходовые качества.
Honda Civic
Honda Civic
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Недостатки

  • Клиренс 130–150 мм.
  • Сложно искать запчасти.
Покатая крыша седана мешает рослым пассажирам на заднем ряду. И хотя подголовников три, ярко выраженных посадочных мест только два.
Покатая крыша седана мешает рослым пассажирам на заднем ряду. И хотя подголовников три, ярко выраженных посадочных мест только два.

Моторы

Массовые двигатели L15B/L15C 1.5 (174, 182, 205 л. с.) можно считать образцом надежности среди турбомоторов, несмотря на алюминиевый блок и прямой впрыск. Сложный и требовательный к чистоте масла и качеству топлива, но до 200 тысяч км не ломается, а ресурс, по всей видимости, уходит за 300 тысяч.

Эти три модели Хонды легко проедут 500 000 км

Из остальных моторов чаще встречается K20C 2.0 (158 л. с.) – единственный в гамме атмосферный. Конструктивно он не особо проще, блок также алюминиевый, впрыск также прямой. Сведения о системных недугах отсутствуют – возможно, таковых просто нет.

На единичных машинах стоит трехцилиндровый «турбо» 1.0 (126 л. с.). К нему как раз есть нарекания – много различных поломок на малых пробегах, при этом очень невелик ресурс.

Дизель 1.6 (120 л. с.) столь же редок. Есть жалобы на капризные пьезофорсунки, быстрое засорение сажевого фильтра. Обычное дело для современных дизелей – и то, и другое. Видимо, связано с качеством топлива.

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Зиновьев Сергей
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«За рулем»
Количество просмотров 6
25.09.2024
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«За рулем»
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