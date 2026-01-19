Почему б/у автомобиль лучше покупать летом

Дмитрий Попов: летом проще оценить состояние автомобиля при покупке

Сегодня экономическая ситуация, а не время года, стала главным фактором при покупке автомобиля.

Как пояснил в интервью изданию Pravda.Ru автоэксперт Дмитрий Попов, сегодня решение определяют уровень дохода, условия кредитования и насущная потребность в транспорте.

Он отметил, что сезонность, характерная для рынка 1990-х и 2000-х годов, когда спрос зимой падал, а весной и летом рос, ушла в прошлое. По его словам, для многих автомобиль превратился из предмета роскоши в необходимость – будь то поездки на работу или перевозка семьи.

Тем не менее, эксперт считает, что лето остается наиболее удобным периодом для тщательного осмотра автомобиля, особенно с пробегом.

В теплую погоду, как отметил Попов, значительно проще выявить технические неисправности и оценить состояние кузова, которые зимой могут быть скрыты грязью или наледью. Более длинный световой день и комфортные условия, по его мнению, позволяют провести детальную диагностику и принять взвешенное решение без спешки.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»