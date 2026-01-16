В России упала выдача автокредитов

ВТБ: объем выданных автокредитов в РФ снизился на четверть в 2025 году

Российские банки в 2025 году выдали автокредитов на 1,7 триллиона рублей, что на 25% меньше итогов 2024 года, сообщили эксперты ВТБ.

По их оценке, пик продаж пришёлся на октябрь, когда выдачи выросли на 27% по сравнению с тем же месяцем 2024 года. Лидерами на рынке остались автомобили российских и китайских марок.

В январе 2026 года объем автокредитования, по прогнозу ВТБ, может достичь 116 миллиардов рублей. Это на 36% больше результата января 2025 года.

Способствуют росту спроса дилерские скидки и эффект прошлогодних моделей. В целом в 2026 году продажи автокредитов ожидается сохранить на уровне предыдущего года.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ ответил на вопрос о ценообразовании кроссовера Lada Azimut.

