#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
У россиян начались проблемы при растаможке машин: авто «зависли» в портах
16 января
У россиян начались проблемы при растаможке машин: авто «зависли» в портах
Сотни машин россиян не смогли растаможить по...
Lada Iskra
16 января
Лада Искра получит новый мотор: подробности
Сергей Корниенко: Lada Iskra оснастят...
Новинки GAC для России
16 января
Новинки GAC для России в 2026 году: подробности
В 2026 году GAC представит в России четыре...

В России упала выдача автокредитов

ВТБ: объем выданных автокредитов в РФ снизился на четверть в 2025 году

Российские банки в 2025 году выдали автокредитов на 1,7 триллиона рублей, что на 25% меньше итогов 2024 года, сообщили эксперты ВТБ.

Рекомендуем
Онлайн-навигаторы 2026 — у них есть функции, о которых мало кто знает!

По их оценке, пик продаж пришёлся на октябрь, когда выдачи выросли на 27% по сравнению с тем же месяцем 2024 года. Лидерами на рынке остались автомобили российских и китайских марок.

В январе 2026 года объем автокредитования, по прогнозу ВТБ, может достичь 116 миллиардов рублей. Это на 36% больше результата января 2025 года.

Способствуют росту спроса дилерские скидки и эффект прошлогодних моделей. В целом в 2026 году продажи автокредитов ожидается сохранить на уровне предыдущего года.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ ответил на вопрос о ценообразовании кроссовера Lada Azimut.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 13
16.01.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0