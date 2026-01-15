Почему получить автокредит в 2026 году стало сложнее — чего ожидать покупателям

Банки проверяют доходы по-новому, и число отказов по автокредитам будет расти

С начала 2026 года на рынке автокредитов вступили в силу новые правила. Банки больше не смогут оценивать доходы клиентов по собственным моделям: теперь они будут ориентироваться только на подтвержденные официальные данные. Об этом сообщает РБК.

Финансовые организации предупреждают, что последствия будут серьезными. По мнению Национального совета финансового рынка (НСФР), количество отказов по автокредитам может вырасти до 40%. В письме в Банк России НСФР просил отсрочить отмену использования модельного подхода минимум до середины 2027 года, но регулятор не поддержал эту инициативу.

Эти изменения являются частью реформы оценки платежеспособности заемщиков. Банк России постепенно переводит кредитный рынок на работу с официальными данными, передаваемыми через сервис «Цифровой профиль гражданина» от ФНС и Соцфонда. Ранее автокредиты были исключением, но с 1 января 2026 года и эту льготу отменили.

Участники рынка считают, что такой переход происходит слишком быстро. Инфраструктура цифрового профиля пока не охватывает всех заемщиков, а подключение банков к системе проходит неравномерно. Кроме того, многие доходы не отображаются в государственных базах — это касается индивидуальных предпринимателей, сотрудников с неофициальной зарплатой, а также работников силовых структур и военных.

Риски затрагивают не только банки, но и автомобильный рынок в целом. Большая часть новых машин покупается в кредит, и ограничение доступа к заемным средствам может нанести удар по продажам. Банки ожидают уменьшения количества одобренных кредитов и снижения выдач уже в начале 2026 года. Например, в ОТП Банке прогнозируют спад автокредитования на 20–50%.

При этом позиция Банка России остается неизменной. Там напоминают, что о планируемых изменениях рынок был предупрежден заранее и что существуют альтернативные способы подтверждения дохода: справки с работы, выписки по счетам и расчеты Росстата с понижающим коэффициентом. По мнению ЦБ, предыдущие ужесточения не приводили к краху кредитования, а лишь изменяли состав заемщиков.

Данные подтверждают, что рынок автокредитования уже охлаждается. По информации Frank RG, с января по ноябрь 2025 года банки выдали 1,12 миллиона автокредитов на сумму 1,56 триллиона рублей, что меньше, чем в прошлом году, хотя показатели все равно выше уровня 2023 года.

Эксперты полагают, что начало 2026 года будет периодом адаптации: условия получения автокредита станут строже, количество одобрений снизится, а заемщикам потребуется предоставлять более полные и прозрачные данные о доходах.

