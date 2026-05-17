Хорошо знакомый в России кроссовер вернулся на наш рынок под другим именем

Кроссоверы Renault Samsung QM6 продаются в РФ с ценами от 3,85 млн рублей

В Москве появился в продаже кроссовер Renault Samsung QM6 – новинка уже добралась до одного из дилерских центров столицы. Менеджер шоурума пообещал, что в ближайшее время количество таких машин на площадке заметно возрастёт.

Что вообще такое QM6? По сути, это перелицованная для корейского рынка версия привычного Renault Koleos, которую раньше предлагали лишь под заказ. Живых экземпляров в салонах до этого не было – а теперь они наконец появились.

Дилер привёз машины 2025 года. Цены стартуют с отметки 3 850 000 рублей. Под капотом – двухлитровый бензиновый двигатель на 144 лошадиные силы, работающий в паре с вариатором. Привод, правда, только передний. Зато из приятного: кожаный салон, климат-контроль, подогревы сидений, камера заднего вида и адаптивный круиз-контроль уже входят в оснащение.

Напомним, Renault покинула российский рынок в 2022 году. С тех пор некоторые модели бренда завозят сюда самостоятельно, используя схему параллельного импорта.