Первоначальный взнос по автокредиту — когда он экономит миллионы

Выясняем, почему вы будете вынуждены платить за просрочки, которых пока даже не совершали

Первоначальный взнос – это сумма, которую заемщик оплачивает из собственных средств при оформлении автокредита, уменьшая, тем самым, размер будущего займа и платежей.

Механизм работает как обоюдная страховка: заемщик снижает нагрузку на семейный бюджет в дальнейшем, банк минимизирует риск невозврата долга.

А еще именно от размера первоначального взноса во многом зависит, будет ли покупка автомобиля выгодным вложением или дорогой ошибкой.

Читайте наш материал до конца, если первый вариант для вас предпочтительнее.

Почему первый взнос 20% больше не норма

По итогам первого полугодия 2025 года структура первоначальных взносов заметно изменилась. Количество заемщиков, вносящих 20-30% стоимости автомобиля, снизилось с 31% до 22%. Одновременно увеличилась доля клиентов, готовых оплачивать половину цены и более: с 27% до 37%. Минимальные авансы (0-10% от стоимости машины) стали встречаться реже и составили лишь 8% против 10% годом ранее.

По сути, эти цифры означают, что рынок автокредитования впал в две крайности – теперь здесь правят бал «минималисты» и «максималисты». Если еще недавно самым распространенным был аванс в 20–30% от стоимости автомобиля, то теперь таких заемщиков стало заметно меньше. Все больше клиентов предпочитают вносить половину суммы и более, чтобы сократить переплату и быстрее рассчитаться с банком. В то же время кредиты с минимальным взносом становятся менее популярными: банки ужесточают условия по таким продуктам, а сами заемщики начинают осознавать их реальную дороговизну.

Итак, 20% больше не норма. Если вы планируете брать автокредит сейчас, важно понять: большой аванс не всегда обуза, а порой единственный способ сэкономить сотни тысяч рублей.

Давайте посмотрим, как это работает на практике.

Крупный взнос: когда переплата становится экономией

Существенный первоначальный взнос превращается в инструмент долгосрочной экономии, особенно при текущих процентных ставках. Внося 40-50% стоимости автомобиля, заемщик кардинально меняет структуру переплаты: уменьшается тело кредита, сокращается срок погашения, снижается общая сумма процентов.

Представим себе покупку автомобиля за 2 млн рублей. При взносе в 20% (400 тысяч рублей) и ставке 12% годовых на 5 лет переплата составит примерно 528 тысяч рублей. При увеличении взноса до 50% (1 млн рублей) переплата уменьшится до 264 тысяч рублей. Экономия – 264 тысячи рублей. Этого достаточно, чтобы несколько лет оплачивать каско и сервисное обслуживание без дополнительных вложений.

Без первоначального взноса соотношение займа к стоимости автомобиля увеличивается, что приводит к росту процентной ставки. Дополнительный бонус крупного взноса – возможность избежать ситуации условного «отрицательного капитала», когда остаток по кредиту превышает рыночную стоимость автомобиля.

Минимальный взнос: доступность с подвохом

Автокредит с нулевым или минимальным взносом на первый взгляд выглядит привлекательно. Во-первых, сохраняется ликвидность – у вас на руках остаются свободные деньги, которые вы можете использовать на различное дополнительное оборудование для машины. Во-вторых, не нужно копить крупную сумму для первоначального взноса, а значит, можно оформить кредит и получить машину раньше.

Но в 2025 году, как мы помним, таких заемщиков становится меньше – доля «минималистов» снизилась с 10% до 8%. Причина проста: кажущаяся доступность маленького первоначального взноса оборачивается дополнительными расходами. Чем меньше вносишь на старте, тем больше переплачиваешь в итоге.

Банки компенсируют повышенные риски через ужесточение условий кредитования. Процентные ставки могут быть на 2-3 пункта выше стандартных, увеличиваются требования к страхованию, сокращается максимальный срок кредита. А если вдобавок у вас еще и плохая кредитная история, забудьте про «доступный кредит». Банк заложит в условия все риски: проценты будут выше, страховок будет больше, а выгода сохранится минимальная.

Психологический фактор также имеет место быть: без вложения «кровно заработанных» денег в сделку заемщики чаще относятся к кредитным обязательствам легкомысленно. Статистика просрочек среди клиентов без первоначального взноса традиционно выше.

Банки об этом знают и потому действуют на опережение. По сути, кредитор перекладывает на заемщика потенциальные риски просрочек: чем выше вероятность проблем с платежами, тем дороже обходится кредит. Жестко, но так обычно и бывает на практике.

Что делать, если у вас нет крупной суммы здесь и сейчас

Отсутствие солидной финансовой подушки еще не значит, что путь к автокредиту вам заказан.

Давайте разберем несколько рабочих вариантов, которые помогут обойти острые углы и купить нужный автомобиль.

Первая стратегия – trade-in старого автомобиля. Старый автомобиль можно сдать дилеру и использовать его стоимость как часть первоначального взноса. Даже машине старше 5-7 лет найдется место в программе, но чем больше возраст, тем ниже оценка. Поэтому нередко выгоднее продать старую машину самостоятельно. На вторичке за нее обычно удается выручить больше, чем при сдаче в зачет новой покупки.

Второй путь – получение потребительского кредита вместо целевого автокредита. Да, ставка по нему обычно выше, чем по автокредиту. Зато нет обязательного первоначального взноса, страховки дешевле (либо их вообще нет), да и выбор машин шире – ничто не мешает вам купить автомобиль даже у частника. Для недорогих подержанных машин потребкредит обычно обходится выгоднее, чем целевой автокредит.

Персональный расчет кредита важнее общих правил

«Универсального» размера первоначального взноса не существует. Банк может советовать одно, реклама – другое, но в реальности все упирается в личные обстоятельства заемщика. Для тех, кто берет автомобиль «в долгую» и хочет ездить на нем годами, логичнее внести сразу как можно больше: крупный аванс значительно сокращает переплату, снижает ежемесячную нагрузку и дает чувство финансовой безопасности.

Совсем другая ситуация у тех, кому важнее сохранить деньги на руках. Если планы на машину краткосрочные – например, через пару-тройку лет вы планируете обновление, – тогда минимальный взнос может оказаться оправданным. Да, переплата будет выше, но свободные средства останутся в обороте, и вы сможете направить их на другие цели.

Главное правило здесь одно: нужно трезво оценивать собственные возможности и не питать иллюзий. Автокредит – не просто шанс «сесть за руль прямо сейчас», а долгосрочное обязательство, которое будет сопровождать вас несколько лет.

Ошибочный выбор схемы финансирования способен превратить автомобиль из надежного помощника в обузу, ставящую крест на финансовом благополучии. Поэтому подходить к выбору автокредита стоит так же внимательно, как к выбору самого автомобиля – взвешенно, расчетливо и без спешки.

