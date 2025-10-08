Такого не расскажут в банке: вся правда о ставке по кредиту «от 0%»

«За рулем» раскрыл секрет низких ставок по кредиту и показал их статистику

Рекомендуем Куда сходить с детьми в Москве

Автокредит «от 0%» похож на обещание бесплатного сыра: звучит заманчиво, но контуры мышеловки заметны уже на рекламном плакате. Яркие цифры обещают почти бесплатный кредит, а мелкий шрифт внизу напоминает инструкцию к сложному прибору, в которой очень много текста. Но именно в этой «инструкции» скрываются настоящие условия, от которых зависит реальная стоимость кредита.

За каждой броской цифрой из рекламы неизбежно тянется длинный список «но».

Хорошая новость в том, что эти «но» можно научиться видеть между строк и отличать реальные условия договора от маркетинговой шелухи.

«Нулевой» автокредит – правда или миф

Теоретически автокредит под 0% действительно существует, но получить его сложно. Для этого заемщику с безупречной кредитной историей придется внести первоначальный взнос в размере 60–90% от стоимости автомобиля и согласиться на срок кредитования минимум три года, а чаще – четыре.

Почему такие условия? Банку и автопроизводителю необходимо время, чтобы компенсировать потери от низкой ставки. Недополученные проценты они перекладывают в дополнительные расходы: страховки, комиссии, сервисные пакеты – и растягивают их во времени.

Больший срок кредита снижает ежемесячный платеж и делает предложение психологически более привлекательным. Простой пример: при стоимости автомобиля 2 млн рублей и первоначальном взносе 1,6 млн остаток кредита составит 400 тысяч рублей. Если разбить эту сумму на год, ежемесячный платеж выйдет около 33 тысяч рублей. А на четыре года – всего 8-9 тысяч рублей. Формально переплата почти не меняется, но разница в ощущениях колоссальная. Согласитесь, отдавать банку ежемесячно 9 тысяч гораздо комфортнее, чем 33 тысячи.

Ноль процентов с мелким шрифтом

На бумаге «нулевая» ставка выглядит как подарок. Но даже у специальных программ, где низкая ставка субсидируется самим производителем, полная стоимость кредита далека от нуля. «За рулем» изучил свежие предложения на рынке автокредитования и выяснил, что по условиям отдельных брендов ПСК (полная стоимость кредита – показатель, куда входят проценты, страховки и комиссии) может начинаться от символических 0,01%, но на практике доходит до 14-23% годовых. Для сравнения: по данным НБКИ, в начале 2025 года средний показатель кредитной ставки по рынку составил около 25,3% годовых.

Закон есть, но и лазейки никуда не делись

Привлекательные цифры «от 0%» работают безотказно: они цепляют взгляд и ведут клиента в салон или офис банка. Человек приходит за одной ставкой, а выходит с другой. Такова психология. Если клиент уже вложил в процесс много сил – выбрал машину, собрал документы, обсудил детали с менеджером, то на финише сделки он редко разворачивается и уходит. Гораздо чаще он просто принимает новые условия, даже если они значительно отличаются от тех, что были в рекламе.

Чтобы смягчить эту практику, с октября 2024 года в силу вступили новые требования: теперь кредитные организации обязаны указывать в рекламе диапазон полной стоимости кредита. И не мелким шрифтом, а тем же самым, что и заманчивые «0%». Также должна быть прописана вся дополнительная нагрузка – страховки, комиссии, пакеты услуг. По замыслу законодателей, это должно сделать рекламу прозрачнее и помочь заемщикам заранее понимать, какие обязательства они берут на себя.

Однако опыт показывает: даже при строгих требованиях регулятора маркетологи все равно находят лазейки. Например, они выносят неудобные детали в сноски, прячут важное в длинных формулировках договора или предлагают «снижение ставки» за доплату.

То есть сам по себе закон – лишь инструмент. Работать повсеместно он будет только тогда, когда заемщик научится смотреть не на заголовки и красивые цифры, а на полный пакет условий.

Как рассчитать реальную стоимость автокредита

Вместо того чтобы любоваться «нулем» на рекламном плакате, полезнее сразу прикинуть, сколько денег вам придется выложить за машину, начиная от первой и до последней выплаты. Формула «итогового чека» проста: основной долг + проценты + страховые премии + комиссии за оформление и обслуживание + возможные штрафы за досрочное погашение.

Сегодня есть немало онлайн-калькуляторов и сервисов сравнения, которые позволяют быстро оценить предложения разных банков. Так что всего за пару кликов можно увидеть разницу между «нулем» из рекламы и настоящими процентами по кредиту. Именно на этот показатель стоит ориентироваться при выборе кредитного продукта.

Напоследок еще один важный момент: при ключевой ставке ЦБ РФ в 18% (значение указано на момент подготовки публикации) реальные ставки по автокредитам в большинстве банков находятся в диапазоне 18-25% годовых. Ставки ниже ключевой почти всегда связаны либо с субсидиями, либо это уловки, которые требуют внимательного изучения.

Первый взнос: платить больше сразу или оставить деньги на потом – «За рулем» объяснил, сколько выгоднее платить при оформлении автокредита.