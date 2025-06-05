Период охлаждения: как отказаться от каско при автокредите

«За рулем» объяснил, как сэкономить на страховке при покупке машины в кредит

В отличие от ОСАГО, оформление каско – дело добровольное. И, надо заметить, далеко не все видят смысл в этой страховке. Главным образом из-за ее стоимости. По данным сервиса «Финуслуги», средняя стоимость каско в 2025 году в России составляет 55 тысяч рублей. Деньги весьма приличные, даже несмотря на то, что средняя зарплата в стране сегодня по подсчетам Росстата составляет 97,6 тысячи рублей.

О том, почему между ценой ОСАГО и каско лежит пропасть, мы подробно писали в этом материале. Сегодня у нас другая цель. Если верить данным центра «Ромир», только 63% россиян знают о существовании периода охлаждения. Давайте выясним, что это такое и как воспользоваться своим правом на отказ в рамках этого механизма без нарушения условий автокредита.

Что такое период охлаждения

Период охлаждения – это установленный законодательством срок, в течение которого клиент страховой компании имеет право отказаться от заключенного договора страхования каско с возвратом уплаченной страховой премии.

Право на отказ от добровольной страховки особенно важно для автовладельцев, оформивших кредит на покупку автомобиля, поскольку каско существенно увеличивает общую стоимость кредита. Так стоимость полиса каско на новую машину составляет в среднем 7-10% от ее цены. Когда вы берете автокредит, страховать машину требуется на весь срок займа. Таким образом, если кредит оформлен на 5 лет, вам придется переплатить порядка 50% от стоимости автомобиля.

С введением периода охлаждения Банком России у заемщиков появилась законная возможность пересмотреть свое решение о страховании даже после подписания кредитного договора.

Ранее на это отводилось 14 календарных дней. Однако в январе 2024 года вступил в силу ФЗ № 359 «О внесении изменений в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)», который продлил период охлаждения с 14 до 30 дней.

Статистика Банка России показывает, что после продления периода охлаждения количество жалоб на навязывание дополнительных услуг при кредитовании снизилось почти в два раза.

Правило 30 дней распространяется на большинство видов добровольного страхования, включая каско.

Важно: этот срок действует независимо от даты начала действия страхового полиса – отсчет ведется именно с даты заключения договора.

Кстати, период охлаждения может даже превышать 30 дней, если это прописано в договоре страхования.

Период охлаждения дает клиенту право на возврат страховой премии в следующем объеме:

100-процентный возврат – если страховой случай не наступил и договор страхования еще не вступил в силу;

возврат с вычетом процентов за просроченные дни – если прошло уже больше того времени, которое указано в договоре, и полис уже начал действовать.

Почему кредиторы настаивают на каско

При оформлении автокредита банки почти всегда требуют оформление полиса каско, поскольку автомобиль выступает залогом по кредиту. Страхование защищает финансовые интересы как заемщика, так и банка в случае повреждения или утраты транспортного средства.

Однако спокойствие кредитора порой очень дорого обходится заемщику. По данным сервиса «Финуслуги», средняя стоимость полиса каско для кредитных автомобилей на 5-20% выше, чем для автомобилей, приобретенных за наличные. Причем многое зависит не только от модели автомобиля, но и от аппетитов конкретной страховой компании.

Мы со своей стороны рекомендуем вам сравнивать условия каско в разных компаниях, поскольку разница в стоимости аналогичных полисов может достигать 30-40%.

Формально кредитные организации не могут заставить вас оформить страховку. Но у любого банка есть законное право отказать по заявке без объяснения причин. Некоторые кредитные организации предусматривают повышение процентной ставки при отказе от каско.

Могут ли отказать в возврате страховой премии

Процедура оформления договора каско, как и процедура его расторжения, описана в правилах добровольного автострахования. Они у каждой страховой компании свои. Лучше ознакомиться с этим списком еще до того, как вы поставили свою подпись в договоре. Информация о редакции правил каско содержится в страховом полисе или договоре, в зависимости от того, в какой форме было оформлено соглашение.

Расторгнуть без штрафов страховку в период охлаждения можно только по договорам страхования физлиц. Главное условие – отсутствие страхового случая. Если таковой произошел в период охлаждения и страховая компания выплатила вам денежную компенсацию, расторгнуть договор уже не получится.

Пошаговая инструкция по отказу от каско

Шаг 1. Проверка кредитного договора

Внимательно изучите правила страхования и свой кредитный договор, особенно разделы о страховании и последствиях отказа от каско. Важно понимать, какие именно санкции может применить банк в случае отказа от страховки. Например, если банк снизил вам процентную ставку из-за оформления каско, будьте готовы к тому, что после отказа от страховки он наложит на вас некие штрафные санкции.

Шаг 2. Подготовка документов

Для отказа от каско вам потребуются:

паспорт;

кредитный договор;

страховой полис каско;

документ, подтверждающий оплату страховки;

заявление о расторжении договора страхования;

реквизиты счета для возврата средств.

Шаг 3. Составление заявления

Образец заявления вы найдете тут. Но лучше запросить шаблон в вашей страховой компании. Заявление должно содержать:

ФИО и паспортные данные страхователя;

номер и дату договора страхования;

четкое требование о расторжении договора страхования;

основание для расторжения (период охлаждения);

реквизиты счета для возврата денежных средств;

дату и подпись.

Шаг 4. Подача заявления

Чтобы расторгнуть договор, осталось подать заявление в страховую компанию одним из следующих способов:

лично в офисе (получив отметку о принятии на вашем экземпляре);

заказным письмом с уведомлением о вручении;

через официальный сайт страховой компании (если предусмотрена такая возможность).

Подавать заявление лучше непосредственно в офисе страховой компании с получением отметки о принятии документа. Личный визит имеет самый высокий процент успешных расторжений по сравнению с почтовым отправлением и онлайн-заявкой. Во втором и в третьем случае легко пропустить сроки расторжения.

Шаг 5. Уведомление банка

Во избежание путаницы с кредитными платежами, после получения подтверждения о расторжении договора страхования рекомендуется уведомить банк о данном факте. Это особенно важно сделать, если в вашем кредитном договоре предусмотрены определенные действия с вашей стороны при отказе от каско (например, банк может потребовать предоставления дополнительного залога или поручителей для обеспечения кредита и т.д.).

Последствия отказа от каско

Отказаться от добровольного страхования несложно. Другой вопрос – нужно ли. Оправдывает ли экономия на каско потенциальные риски для автомобиля, находящегося в залоге? Далеко не всегда. По обязательному полису ОСАГО страховыми случаями считается лишь ДТП, которые произошли не по вине водителя.

Страховое покрытие каско значительно шире. В зависимости от условий каско страховщик берет на себя обязательства возместить ущерб, полученный в результате:

угона;

кражи отдельных деталей;

вандализма и других противоправных действий третьих лиц;

столкновения с движущимися и неподвижными транспортными средствами;

повреждений различными предметами, в том числе при наезде;

стихийных бедствий;

пожара или взрыва, включая возгорание электропроводки.

Отказ от каско поможет сэкономить здесь и сейчас, однако в итоге может обернуться серьезными финансовыми потерями. Задумайтесь: в случае серьезного повреждения или угона автомобиля вы будете вынуждены продолжать выплачивать кредит за фактически отсутствующий или непригодный к эксплуатации автомобиль. Поэтому, прежде чем писать заявление на расторжение договора каско, трижды взвесьте все «за» и «против».

Обзор выгодных предложений от банков

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Можно подать заявку онлайн – обычно на решение уходит не более 5 минут. В случае одобрения документы тоже можно подписать онлайн. Плюс в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели – под залог автомобиля.

Машину на кредитные деньги вы покупаете самостоятельно, без участия банка. Поэтому никаких допуслуг – остаток средств можно потратить на то, что действительно нужно вашему новому автомобилю.

Совет: попросите банк проверить автомобиль по открытым базам ГИБДД, ФНП, ФССП и банковским источникам – специалисты Т-Банка готовы взять на себя эту важную задачу, стоит только изъявить желание.

Есть также возможность взять кредит наличными под залог авто.

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Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль.

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«За рулем» рассказал о законных способах экономии при оформлении полиса ОСАГО.