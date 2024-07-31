Для кого подорожало ОСАГО и как купить страховку со скидкой

Страховой Дом ВСК рассказал о главных изменениях на рынке автострахования 2024

Покупая полис ОСАГО, мы надеемся, что он никогда нам не пригодится. Но никогда не знаешь, в какой момент может произойти авария.

Зато легко можно выяснить, как выгодно приобрести страховку, как повысить свой «рейтинг» в глазах страховщиков и когда нам ждать повышения стоимости тарифов.

Собственно, поиском ответов на эти и другие не менее важные вопросы мы сейчас и займемся.

В кресле спикера – руководитель управления методологии блока андеррайтинга Страхового Дома ВСК Михаил Алексеев.

– Как бы вы оценили текущее состояние отечественного рынка автострахования? Каковы итоги первого полугодия и с какими сложностями могут столкнуться страховые компании до конца года?

– С начала 2024 года на рынке автострахования наблюдалась положительная динамика. По данным Банка России, в I квартале прирост взносов по ОСАГО составил 5,7%, по каско – на 23%. По оценкам РСА, средний размер премии в автогражданке снизился на 3,3% – то есть стоимость страхования не оказала существенного влияния на рост сборов страховщиков.

Положительная динамика связана именно с оживлением на авторынке – число заключенных договоров по ОСАГО выросло на 3,5%, продажи автомобилей в кредит (соответственно, с полисом каско. – Прим. ред.) увеличились в два раза. В нашей компании данные по итогам полугодия примерно сопоставимы c общерыночными.

Сегмент автострахования постоянно трансформируется, и в 2024 году также произошел ряд положительных изменений. Например, была запущена единая автоматизированная информационная система АИС «Страхование», оператором которой выступил Банк России. В рамках ИС у страховщиков появилась возможность организовывать проверку наличия полиса ОСАГО по дорожным камерам видеонаблюдения. Также в апреле были внесены изменения в единую методику оценки стоимости запчастей. Мы надеемся, все перечисленное позитивно отразится на отрасли.

– Суммы выплат по ОСАГО рассчитываются на основе справочников автозапчастей Российского союза автостраховщиков (РСА). Насколько данные таких справочников соответствуют текущим рыночным ценам на ремонт и запчасти?

– Порядок формирования справочников РСА предполагает сбор и анализ предложений от различных поставщиков автозапчастей, поэтому данные в них полностью соответствуют текущим рыночным ценам. Более того, в этом году были внесены изменения в порядок формирования Единой методики расчета – теперь большое значение при расчете стоимости восстановительного ремонта имеют региональные коэффициенты стоимости запасных частей.

– Из чего складывается стоимость страхового полиса ОСАГО для конечных потребителей и какие факторы влияют на рост цен? Размер средней выплаты имеет существенное значение?

– Стоимость ОСАГО определяется как произведение базовой ставки и коэффициентов, таких как возраст и стаж автомобилиста, коэффициент региона его проживания, коэффициент бонус-малус (то есть уровень аварийности водителя. – Прим. ред.). Базовая ставка при этом определяется страховщиком самостоятельно в рамках тарифного коридора. Это стало возможно с момента запуска проекта либерализации ОСАГО (проект предполагает освобождение тарифов ОСАГО от государственного регулирования. – Прим. ред.).

Данный подход позволяет формировать справедливую стоимость полиса – для аккуратных водителей он обходится дешевле, для часто попадающих в ДТП – дороже. В течение последних нескольких лет средняя стоимость ОСАГО снижается, поскольку более 93% российских автомобилистов получают регулярные скидки за аккуратное вождение.

Также страховые компании закладывают средний размер выплаты в тарифы по автогражданке, однако в совокупности с остальными факторами это не оказывает существенного влияния на потребителей. Например, в этом году полис ОСАГО стал дешевле, несмотря на то, что средняя выплата увеличилась на 11% из-за подорожания запчастей.

– 1 апреля происходит автоматический перерасчет коэффициента по ОСАГО за безаварийную езду (бонус-малус) для водителей. Какова доля ваших клиентов, для кого страховка в этом году заметно подорожала, а кто был, напротив, приятно удивлен «скидкой»?

– Достаточно сложно оценить число автомобилистов, для которых стоимость ОСАГО существенно изменилась за последнее время. В целом по рынку максимальную скидку по ОСАГО получили во 2-м квартале 41% россиян, а за аналогичный период прошлого года, для сравнения, – 35,2%.

Заметное подорожание коснулось только 0,01% автолюбителей, что сопоставимо с 2023 годом. То есть, в целом, наблюдается тенденция для потребителей в сторону смягчения, адаптации цены к стилю вождения.

– Как вообще Вы оцениваете такую меру, как пересчет коэффициента для тех, кто ранее оказывался виновником ДТП? Насколько, на Ваш взгляд, она эффективна и мотивирует ли она людей ездить аккуратнее?

– Коэффициент бонус-малус – это очень эффективный показатель манеры вождения автомобилиста. С начала реформирования системы ОСАГО при формировании стоимости все большее влияние на цену страховки стали оказывать такие факторы, как КБМ. И это дало результаты – мы видим, что тренд на рост числа аккуратных и ответственных водителей сохраняется уже несколько лет подряд.

– Сегодня популярность цифровых продуктов растет. Насколько востребованы полисы е-ОСАГО среди ваших клиентов? Какой процент автомобилистов предпочитает электронную страховку?

– Оформление e-ОСАГО становится с каждым годом все более востребованным у автолюбителей – по оценкам РСА, в первом полугодии продажи электронных полисов автогражданки выросли на 14%. А в целом более половины всех полисов ОСАГО заключаются сегодня именно в электронном виде. И в ВСК схожая динамика.

– В этом году водители получили возможность оформлять «короткие» полисы ОСАГО сроком от одного дня до трех месяцев и от трех месяцев до года. В РСА опасаются, что продажа таких страховок приведет к росту мошенничества операций. Оправданы ли эти опасения и какие шаги предпринимает ваша компания, чтобы обезопасить себя и клиентов?

– Мы не видим для себя серьезных рисков в ходе внедрения краткосрочных полисов ОСАГО. Дело в том, что на данном этапе в силу понятных причин (имеется в виду низкий спрос — не так много людей готовы перейти на «короткую» страховку. – Прим. ред.) этот продукт почти не востребован, то есть его доля в общем объеме продаж минимальна.

– Насколько остро обстоит ситуация с мошенничеством на рынке автострахования? Каков процент «бытового» мошенничества, когда обычный гражданин приписывает себе дополнительный ущерб в результате ДТП?

– Страховые компании совместно с правоохранителями активно борются со страховым мошенничеством. Они проводят информационные кампании, внедряют различные IT-решения, помогающие оценить риск мошенничества, интегрируют собственные системы с видеонаблюдения на дорогах.

Например, ВСК является активным участником пилотного проекта по внедрению API-взаимодействия между нашими внутренними системами и программным комплексом «Цифровой патруль», который подключен к более чем 170 стационарным и передвижным камерам Свердловской области. И мы уже сейчас видим положительные результаты – в целом по рынку число «красных» регионов с наивысшим риском недобросовестных практик снижается, общее число страховых случаев, которые можно отнести к «мошенническим», снизилось на 3,6%.

Труднее всего, безусловно, оценить уровень мелкого бытового мошенничества. Однако сейчас в штате большинства страховых компаний есть профессиональные специалисты, которые умеют быстро определять не относящиеся к страховому событию повреждения и пресекать случаи бытового мошенничества на ранних стадиях.

– Есть ли у вас статистика по тем водителям, которые вообще не покупают ОСАГО? Велика ли доля таких автолюбителей? Можете нарисовать условный портрет такого человека – пол, примерный возраст, мотивы отказа от покупки?

– Статистику по уровню проникновения ОСАГО фиксирует РСА (Российский союз автостраховщиков. – Прим. ред.). По их данным, число автомобилистов без полиса отличается в зависимости от региона. В некоторых субъектах РФ этот показатель достигает 10%.

Чаще всего без ОСАГО ездят люди с невысоким уровнем дохода. Однако важно доносить до россиян, что это в корне неверный подход. Ведь в случае ДТП, помимо ремонта собственного транспортного средства, виновнику аварии придется компенсировать ущерб пострадавшему. И здесь суммы могут достигать внушительных размеров, превышающих заработную плату автовладельца за несколько месяцев. При этом средняя стоимость ОСАГО по стране составляет 7,5 тысячи рублей – это порядка 0,8% от среднего годового дохода автовладельца (по данным РСА).

– С января по июнь 2024 года в России было продано 13,6 млн электронных полисов ОСАГО, что на 14% больше, чем годом ранее за тот же период. Как Вы считаете, чем обусловлен рост спроса? Почему динамика из года в год остается положительной?

– На наш взгляд, такая тенденция связана в целом с ростом востребованности онлайн-каналов взаимодействия со страховщиками. Сегодня большинство продуктов и услуг потребители предпочитают получать дистанционно – через мобильное приложение или личный кабинет на сайте.

Оформление полиса – не исключение. Для примера, в нашей компании доля онлайн-продаж полисов каско превышает 65%. И страховщики активно развивают дистанционные сервисы, делая процесс оформления полиса максимально простым и удобным, поскольку это становится залогом конкурентоспособности компании.

– Ожидается ли в ближайшее время, предположим, в перспективе до конца года, рост стоимости тарифов ОСАГО? О каких цифрах идет речь?

– На рост тарифов ОСАГО оказывает влияние множество различных факторов, в том числе стоимость запасных частей. На данный момент, несмотря на сложную рыночную конъюнктуру (рост стоимости ремонта автомобилей, перебои в логистике и прочее), игрокам рынка удается сдерживать заметное повышение тарифов. И в ближайшее время данная тенденция сохранится. То есть увеличение средней премии в отдельных регионах или для отдельных категорий автомобилистов возможно, но в целом по стране кардинального роста тарифов не будет.

О том, как реформа дорожных камер затронет простых автомобилистов, читайте здесь.