#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota Land Cruiser 70 by PVS Automotive
20 декабря
Этот Лэнд Крузер стоит втрое дороже обычного: что в нем особенного?
PVS Automotive представила уникальный Toyota...
Внедорожники УАЗ получат улучшенную шумоизоляцию
20 декабря
Внедорожники УАЗ получат улучшенную шумоизоляцию
УАЗ автоматизировал процесс нанесения мастики...
Раскрыта статистика параллельного импорта машин в РФ с 2022 года: данные удивят
20 декабря
Раскрыта статистика параллельного импорта машин в РФ с 2022 года: данные удивят
С начала 2022 года в РФ неофициально ввезено...

Назван средний размер автокредитов в России

НБКИ: в РФ средний размер автокредитов в ноябре вырос на 15,2%

В ноябре средний размер автокредитов увеличился на 15,2% по сравнению с тем же месяцем 2024 года и составил 1,5 миллиона рублей, тогда как в 2024 году он составлял 1,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Рекомендуем
Гайд по зимним шинам 215/60 R17 для популярных кроссоверов

Согласно данным НБКИ, по сравнению с октябрем текущего года произошел незначительный спад на 0,7% (в октябре 2025 года он составил 1,51 миллиона рублей).

Наибольшее увеличение среднего размера автокредита в ноябре в сравнении с прошлым годом продемонстрировали Москва (23,6%), Оренбургская (20,9%), Иркутская (17,7%), Московская (17,4%) и Саратовская (17,1%) области. Наименьший рост отмечен в Рязанской (4,8%) и Ульяновской (8,9%) областях, а также в Татарстане (8,9%), Ленинградской области (9,5%) и Краснодарском крае (9,7%).

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025
«После семи месяцев роста средний размер выданных автокредитов стабилизировался. Напомним, что этот показатель сокращался с середины прошлого года из-за введения макропруденциальных ограничений в автокредитовании, однако после февральского пика снижения 2025 года он восстанавливался медленно. Стоит также отметить, что нынешняя стабилизация среднего размера автокредитов происходит на фоне снижения их выдачи в ноябре, что свидетельствует о снижении спроса на автокредиты и ухудшении качества потока заявителей», – сообщил Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ.

Ранее «За рулем» сообщал, что штраф за перевозку детей без детских кресел удвоят.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 25
20.12.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0