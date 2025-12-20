Назван средний размер автокредитов в России

НБКИ: в РФ средний размер автокредитов в ноябре вырос на 15,2%

В ноябре средний размер автокредитов увеличился на 15,2% по сравнению с тем же месяцем 2024 года и составил 1,5 миллиона рублей, тогда как в 2024 году он составлял 1,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Согласно данным НБКИ, по сравнению с октябрем текущего года произошел незначительный спад на 0,7% (в октябре 2025 года он составил 1,51 миллиона рублей).

Наибольшее увеличение среднего размера автокредита в ноябре в сравнении с прошлым годом продемонстрировали Москва (23,6%), Оренбургская (20,9%), Иркутская (17,7%), Московская (17,4%) и Саратовская (17,1%) области. Наименьший рост отмечен в Рязанской (4,8%) и Ульяновской (8,9%) областях, а также в Татарстане (8,9%), Ленинградской области (9,5%) и Краснодарском крае (9,7%).

«После семи месяцев роста средний размер выданных автокредитов стабилизировался. Напомним, что этот показатель сокращался с середины прошлого года из-за введения макропруденциальных ограничений в автокредитовании, однако после февральского пика снижения 2025 года он восстанавливался медленно. Стоит также отметить, что нынешняя стабилизация среднего размера автокредитов происходит на фоне снижения их выдачи в ноябре, что свидетельствует о снижении спроса на автокредиты и ухудшении качества потока заявителей», – сообщил Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ.

Ранее «За рулем» сообщал, что штраф за перевозку детей без детских кресел удвоят.

«За рулем» можно читать и в MAX