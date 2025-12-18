Гайд по зимним шинам 215/60 R17 для популярных кроссоверов

Эксперт Виноградов подсказал, какие зимние шины выбрать для кроссовера

Во что переобуваться зимой, если у вас кроссовер? Ситуация на рынке шин усложнилась. Особенно в массовом сегменте. Даже когда речь о паркетниках. Многие привычные бренды исчезли. При этом появились новые, как из Китая, так и те, что производятся в России и являются переименованными шинами от известных брендов.

Мы разобрались, что сейчас есть на рынке в размерности 215/60 R17. И составили список как из новых моделей шин, так и тех, что все еще есть на складах магазинов. Проще говоря, какие шины выбрать для Hyundai Creta, Skoda Karoq или Renault Duster и других популярных кроссоверов. Причем даже если у вашего кроссовера шины немного другой размерности, информация и цены все-равно будут актуальны.

В нашей подборке как фрикционные шины, так и шипованные. Мы разбили весь ассортимент по типам и ценовому диапазону.

Фрикционные зимние шины для кроссоверов

Зимние шины до 10 000 рублей

Хотя шины кроссоверной размерности дороже обычных легковых, в самом доступном ценовом сегменте, до 10 000 рублей за штуку, есть из чего выбрать.

Westlake SW 6208 – от 6300 до 6500 рублей;

Maxxis Premitra Ice 5 SUV – от 8500 до 8700 рублей;

Cordiant Winter Drive 2 – от 8600 до 8750 рублей;

Laufenn FIT IZ LW51 – от 9000 до 9200 рублей;

Formula Ice Fr – от 9200 до 9300 рублей;

Gislaved ArcticControl – от 9500 до 9900 рублей.

Из шести моделей стоит обратить внимание на шины Cordiant и Formula Ice. Последние по своей сути являются шинами Pirelli. Так же в этом сезоне появилась новинка от Gislaved – ArcticControl (производится на шинном заводе в Калуге). Это, по сути, ребрендированный Continental VikingContact 7, который для своих характеристик стоит очень приятных денег.

Зимние шины от 10 000 до 12 000 рублей

Самый популярный ценовой сегмент для кроссоверов – от 10 тысяч до 12 тысяч рублей. Есть восемь моделей шин, на которые стоит обратить внимание. По соотношению цена/качество оптимальным выбором выглядит продукция Ikon и Gislaved. Также очень неплохие шины Pirelli Ice Zero российского производства. Hankook, при прочих равных, уступает в своих эксплуатационных свойствах.

Ikon Character Snow 2 SUV – от 10 000 до 10 200 рублей;

Gislaved Soft Frost 200 – от 10 200 до 10 300 рублей;

Hankook WinterCraft SUV Ice WS51 – от 10 400 до 10 550 рублей;

Hankook DynaPro i*cept XRW10 – от 10 300 до 10 500 рублей;

Hankook Winter i*cept IZ3 W636 – от 10 900 до 11 020 рублей;

Hankook Winter i*cept IZ2 W616 – от 11 100 до 11 270 рублей;

Yokohama Ice Guard IG70 – от 11 600 до 11 750 рублей;

Pirelli Ice Zero FR – от 11 740 до 11 900 рублей.

Зимние шины дороже 12 000 рублей

Есть фрикционные шины и дороже 12 тысяч рублей за штуку. Выбор тут чуть меньше, а производители – те же. Это продукция Ikon и Pirelli. Все эти шины на зимней дороге ведут себя лучше, чем модели бюджетной линейки.

Pirelli Scorpion Verde All Season – от 12 400 до 12 550 рублей;

Pirelli Ice Zero FR3 – от 14 500 до 14 700 рублей;

Ikon Hakkapeliitta R5 SUV – от 12 900 до 13 000 рублей;

Ikon Autograph Snow 3 SUV – от 13 900 до 14 100 рублей.

Шипованные зимние шины

Зимние шины до 10 000 рублей

Ассортимент шипованных моделей размерности 215/60 R17 не меньше, чем у «липучек». Но вот моделей в ценовой категории до десяти тысяч рублей практически нет. Можно вспомнить лишь две модели от Кордианта и казахского шинного завода Attar.

Attar W02 – от 9700 до 9840 рублей;

Cordiant Snow Cross – от 9900 до 10 000 рублей.

Зимние шины от 10 000 до 14 000 рублей

Самый большой выбор шипованных зимних шин для кроссоверов – в диапазоне от 10 тысяч до 14 тысяч рублей. Тут есть как отечественные модели, так и зарубежные, такие как Hankook и Yokohama. По соотношению цены и качества оптимальным выбором можно назвать модель Snow Cross 2 от Кордианта с шипами Spike Cor XL. Шины Ikon Character (по сути, это шины Nokian). А также SpikeControl от Гиславеда.

Cordiant Snow Cross 2 SUV – от 10 000 до 10 300 рублей;

Maxxis Premitra Ice Nord NS5 – от 10 300 до 10 500 рублей;

Laufenn I Fit Ice LW71 – от 11 270 до 11 340 рублей;

Formula Ice – от 11 500 до 11 600 рублей;

Gislaved Nord Frost 200 – от 12 590 до 12 700 рублей;

Gislaved SpikeControl – от 13 700 до 13 900 рублей;

Ikon Character Ice 7 SUV – от 12 400 до 12 600 рублей;

Yokohama Ice Guard IG65 – от 13 700 до 13 860 рублей;

Kumho WI32 – от 13 700 до 13 900 рублей.

Зимние шины дороже 14 000 рублей

Среди дорогих шин также есть из чего выбрать. Причем почти все модели в этой ценовой категории отлично ведут себя как на снегу, так и на чистом льду. Это же касается и проходимости. Например, премиальные модели от Gislaved (IceControl) или Autograph от Ikon. А вот корейские шины Hankook Winter этим похвастать не могут. Они заметно уступают шинам Gislaved, Ikon, Continental и Pirelli в устойчивости на скользком покрытии. Особенно это касается поперечной устойчивости. Проще говоря, в поворотах надо быть осторожнее.

Hankook Winter I Pike X W429A — от 14 500 до 14 700 рублей;

Continental Ice Contact 2 SUV KD — от 14 650 до 14 740 рублей;

Gislaved IceControl – от 17 500 до 17 800 рублей;

Ikon Character Ice 8 — от 15 600 до 15 800 рублей;

Ikon Autograph Ice 9 SUV — от 19 000 до 19 150 рублей;

Ikon Autograph Ice 10 SUV — от 21 150 до 21 250 рублей;

Ikon Hakkapeliitta 10 SUV — от 17 300 до 17 860 рублей;

Pirelli Scorpion Ice Zero 2 — от 19 750 до 19 900 рублей.

Выводы

Среди зимних шин кроссоверных размерностей остается довольно большой выбор – как фрикционных моделей, так и шипованных.

Пожалуй, оптимальным можно назвать выбор шин средней ценовой категории.

Конечно, более прогрессивные модели, такие как Autograph и Hakkapeliitta, лучше ведут себя в снегу и льду. Но их преимущества нивелируется высокой ценой – 70-80 тысяч рублей. За комплект шин для недорого кроссовера это откровенно много.

