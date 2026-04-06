Взяли на тест новый Москвич М70 — как он едет?

Эксперт «За рулем» рассказал, чем кроссовер Москвич М70 отличается от конкурентов

На тест-драйве «За рулем» побывала новая модель автозавода «Москвич» – кроссовер Москвич М70, представляющий собой клон китайского MG HS.

Четырехцилиндровые турбомоторы 1.5 и 2.0 для российского рынка дефорсировали до 150 л.с. и 200 л.с. соответственно. С младшим в паре идет преселективный робот, со старшим – 9-ступенчатый гидроавтомат ZF. Именно такую версию и протестировал эксперт Кирилл Милешкин. Он напомнил, что пока М70 в любой из версий – сугубо полноприводный. Специально для России готовят вариант 4х4, но это – в перспективе.

А пока – как новое детище столичного завода в своем нынешнем виде ведет себя на дороге?

Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:

– Непривычно, что по заводским данным турбомотор выходит на пик крутящего момента при 2500 об/мин, тогда как обычно сегодня это 1500–2000 об/мин. Но в реальности тяги и эластичности хватает. О динамике официальные характеристики умалчивают, зато 220 км/ч максималки выглядят солидно.

Коробка «щелкает» мягко и в многочисленных передачах не путается. Хорошо виброизолированный силовой агрегат на «китайцах» встречается далеко не всегда, и тут Москвич выделяется в лучшую сторону.

Приятна и подвеска. Работает тихо. Баланс жесткости и комфорта, на мой вкус, получился правильным. Крены невелики, а перед «лежачими полицейскими» не обязательно тормозить до пешеходной скорости.

Обратная связь на руле все же «синтетическая», хотя он вовсе не легковесен, за что спасибо. Шумы не досаждают даже после 110–120 км/ч. Впрочем, тестовые машины были обуты в нешипованные зимние шины. Какой будет картина на заводском «лете» – проверим позже.

Подробно о тест-драйве кроссовера Москвич М70 «За рулем» – в нашем материале!