#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Нештрафуемый» порог снизился с 20 до 10 км/ч»: правда или фейк
6 апреля
«Нештрафуемый» порог снизился с 20 до 10 км/ч»: правда или фейк
6 апреля
Машина должна помогать, а не раздражать: авто, которые подарят комфорт

Опубликован топ-5 идеальных автомобилей для водителей старшего возраста

Выбор автомобиля для человека в возрасте – это уже не про драйв, а про комфорт и безопасность. Главным критерием становится не мощность, а удобство: чтобы сесть и выйти из салона можно было без усилий и неприятных ощущений. В эпоху, когда салоны превращаются в цифровые кокпиты с сенсорными панелями, многим важнее простая, понятная эргономика.

Здравый смысл на дороге постепенно вытесняет былые амбиции. На первый план выходят спокойная динамика, плавность хода и, конечно, высокая посадка. Последнее – уже не вопрос стиля, а практическая необходимость для сохранения легкости движений.

«Современные кроссоверы и компактные внедорожники набирают популярность у пенсионеров именно из-за высокой посадки и просторного салона, что критично для длительных поездок», – подтверждает инженер-автомеханик Михаил Лазарев в беседе с Pravda.Ru.

Проблемы с избыточной электроникой

На деле главным раздражителем часто становится не сам автомобиль, а его электронные «мозги». Разнообразные ассистенты, которые постоянно сигналят, могут скорее нервировать, чем помогать. Идеал для многих – максимальная простота: нажал на физическую кнопку и сразу получил нужный результат, без долгих поисков в меню на экране.

Обзор популярных моделей

В числе машин, которые отвечают этим запросам, эксперты выделяют несколько моделей.

Toyota Yaris Cross возглавляет список для тех, кто ставит надежность выше престижа. Широкие двери и невысокие пороги облегчают посадку, а в базе уже есть адаптивный круиз-контроль. Правда, салон здесь довольно аскетичный.

Honda CR-V и Hyundai Tucson предлагают больше простора. Японская модель славится отличной поддержкой спины, а корейский кроссовер – крупными и контрастными дисплеями, информацию с которых легко считать даже людям с неидеальным зрением. Для тех, чьи маршруты часто уводят с асфальта, подойдет Subaru Forester с его знаменитой панорамной обзорностью.

Замыкает список Dacia Duster, который многие ценят за невероятную выносливость и простоту. Пока другие подсчитывают стоимость обслуживания, этот автомобиль уверенно преодолевает неровности, а его конструкция минимизирует риски поломок.

«Forester, при всей своей надежности, может преподнести сюрпризы из-за сложной электроники», – предупреждает автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Ключевые технические особенности

Высота дверного проема – принципиальный момент. В кроссовер человек как бы заходит, а в низкий седан – проваливается, создавая лишнюю нагрузку на суставы и позвоночник. Полный привод, кстати, рассматривается не как инструмент для бездорожья, а скорее как элемент дополнительной безопасности на скользкой или заснеженной дороге во дворе.

Коробка-автомат или вариатор тоже становятся важным аргументом. Они избавляют от необходимости постоянно работать сцеплением, что особенно актуально при проблемах с суставами или быстрой утомляемости.

В итоге выбор сводится к личным приоритетам: кому-то нужен автомобиль для далеких поездок по проселочным дорогам, а кому-то – компактный помощник для городских маршрутов. Главное, чтобы машина оставалась именно помощником, а не источником новых сложностей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: pravda.ru
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото: freepik / prostooleh
Количество просмотров 8
06.04.2026 
Фото:freepik / prostooleh
Поделиться:
Оцените материал:
0