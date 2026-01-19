Проверка «мозгов» и батарей — советы по покупке подержанного автомобиля с автопилотом

Эрик Тагиров: при покупке б/у «умной» машины обязательна диагностика электроники

Современный вторичный рынок постепенно наполняется автомобилями 2018-2024 годов выпуска – первым поколением машин с гиперсложной электроникой, гибридными силовыми установками и элементами автономного вождения.

Покупатель такой машины рискует не столько «попасть» на скрученный пробег, сколько на «цифровую смерть» или капремонт системы автономности. Здесь основной вопрос сместился с «битый/не битый» к «исправны ли его «мозги»?». Мы узнали у экспертов, возглавляющих крупные автобизнесы, на что обратить внимание при покупке, чтобы технологичный автомобиль не превратился в обузу.

Андрей Гришаков, директор департамента автомобилей с пробегом ГК АВТОДОМ и ГК АвтоСпецЦентр:

– Прежде всего, покупатель «сложного» автомобиля должен обратить внимание на фактический канал поставки конкретного авто. Если канал официальный и данный автомобиль продавался первому собственнику автодилером, то вопросы по обновлению и обслуживанию сложного ПО, а также наличие опций, требующих регистрацию и т.д., ложатся на плечи официальных СТО.

Если автомобиль завезен не через сети дистрибьюторов, клиент может столкнуться с отсутствием необходимых диагностических центров и программ для обновления и выявления ошибок в ПО.

Многие автомобили на данный момент связаны с помощью сим-карт или навигационных систем с глобальными порталами производителей и всегда необходимо обращать внимание на регистрацию конкретного автомобиля, как и кем она произведена и как обновляется.

Александр Коротков, генеральный директор MIGTORG:

– В машинах 2018-2024 годов выпуска присутствуют первые массовые системы автономного вождения, однако многие их ключевые компоненты, как, например, камеры и радары, уже давно отработаны и опробованы в индустрии. Та же система Kafas у BMW, отвечающая за распознавание знаков и другие функции, применялась и в предыдущих поколениях серии, и случаи ее аппаратных отказов даже на солидных пробегах фиксировались крайне редко. Поэтому, выбирая даже технологически продвинутую подержанную машину, я бы в первую очередь советовал сместить акцент с мифических «сложностей» на базовую и критически важную техническую составляющую.

Если мы говорим о традиционном автомобиле с ДВС, первостепенное значение имеет классическая углубленная диагностика: эндоскопия цилиндров для оценки состояния поршневой группы, а также тщательное считывание активных и сохраненных ошибок из «мозгов» автомобиля. Если же речь идет об электромобиле, то важный момент – это реальное состояние высоковольтной батареи.

Эрик Тагиров, владелец УК «Эра-Авто»:

– Покупая «умную» машину с пробегом, важно сместить фокус с традиционной проверки кузова и двигателя на диагностику «мозгов» и дорогостоящих систем.

В первую очередь следует обратить внимание на историю обслуживания и обновлений, то есть историю подключения к официальному дилеру. Проверьте, устанавливались ли все заводские обновления программного обеспечения (ПО) для мультимедиа, систем помощи водителю (ADAS) и управления двигателем. Устаревшее ПО – причина сбоев, отключённых функций и рисков безопасности.

Второе – необходима проверка работоспособности систем безопасности и помощи (ADAS). Попросите провести демонстрацию: должны корректно работать адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания в полосе, автоматическое экстренное торможение. Калибровка датчиков и камер после даже мелкого ДТП стоит десятки тысяч рублей.

Третье – важно проверить состояние высоковольтной батареи (для гибридов/электромобилей) и аккумулятора 12В. «Умные» машины критически зависят от заряда. Требуйте диагностический отчет о состоянии тяговой батареи (остаточная емкость). Слабый штатный аккумулятор 12В в таких авто вызывает хаотичные сбои электроники –от глюков мультимедиа до блокировки запуска.

***

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что покупка «сложной» машины без профессиональной диагностики у специалистов, имеющих доступ к дилерскому оборудованию и базам, – лотерея с высокими ставками. Стоимость проверки несопоставима с ценой потенциального ремонта.

