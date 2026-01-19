#
Первый российский беспилотный трактор обещает переворот в сельском хозяйстве

Владимиру Путину представили первый в РФ беспилотный трактор тягового класса 1.4

На выставке беспилотных технологий президенту России Владимиру Путину был представлен инновационный роботизированный трактор «Донтех», ставший первым в стране аппаратом такого типа тягового класса 1.4.

Создали машину ученые Донского государственного технического университета совместно с концерном «Ростсельмаш» (входит в ассоциацию «Росспецмаш»).

Новая разработка должна снизить зависимость российского АПК от импорта, поскольку уровень локализации ее компонентов достигает 95%. Трактор оснащен гибридной или электрической силовой установкой и управляется дистанционно с планшета, демонстрируя высокую точность позиционирования – до 1,5 см.

По словам разработчиков, внедрение таких машин может поднять производительность агрокомпаний более чем на 20%, одновременно сократив затраты на владение техникой.

При этом сфера применения «Донтеха» выходит далеко за рамки сельского хозяйства. Он предназначен для работы в опасных условиях: при лесозаготовках, разминировании территорий и проведении спасательных операций в интересах МЧС.

В настоящее время проходит испытания единственный опытный образец, который уже подтвердил свою работоспособность в полевых условиях.

Планы партнеров амбициозны: к 2035 году наладить выпуск не менее 150 таких беспилотников в год.

Источник: Ассоциация «Росспецмаш»
Фото:Ассоциация «Росспецмаш»
19.01.2026 
Фото:Ассоциация «Росспецмаш»
