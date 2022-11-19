Трактор «сделай сам»: подборка лучших творений сельских мастеров (видео)

Тем ценнее видеоподборка, которую мы предлагаем вам посмотреть. Иногда у вас есть лишь несколько разрозненных фрагментов разных конструкций, лежащих на заднем дворе. И вдруг — искра, буря, безумие. В вашей голове что-то щелкает, и вы понимаете, что перед вами — будущий покоритель пашни, проселка и бурелома.
Детали других тракторов, а также комбайнов, грузовиков, легковушек и даже мотоциклов — для самодельного трактора подойдет буквально все. Смотрим, вдохновляемся и идем на задний двор!
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Источник: YouTube / Auto Video