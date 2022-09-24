Такая работа: редкие кадры с советскими грузовиками и автобусами (видео)

Колхида, КрАЗ, редкие ЗИЛы и ГАЗы, северные ПАЗики, ранние КАВЗы и даже... КАМАЗы для кольцевых гонок!

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Советский грузовой автопром, несомненно, был отраслью, тащившей вперед всю страну — на могучих плечах ЗИЛов, ГАЗов, МАЗов, КАМАЗов, КрАЗов и прочих стальных героев тех лет перевезено бесчисленное количество тонн самых разных грузов по всему Союзу. А автобусы доставляли нас и наших родителей в школу, на работу, на экскурсию в соседний город — или в деревню, в гости к бабушке.

Годы летят неумолимо, и всем меньше на дорогах их, могучих исполинов минувшей эпохи. Кажется, вот еще раз дунет ветер времени, и не останется на земле следов-ромбиков от советских грузовых шин...

Но кадры кинохроник пока что сохраняют облик этих симпатичных грузовиков — и освежают нашу память.

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Познавательный Youtube-канал «Auto Video» собрал очередную (двенадцатую по счету!) «ламповую» видеоподборку с грузовиками, автобусами и тракторами из СССР. Чего тут только нет! Вас ждет встреча с редкими по нынешним временам «крокодилами» ЗИЛ-133 ГЯ, почти не дошедшими до нас грузинскими Колхидами, невероятно выносливыми украинскими КрАЗами...

Мелькает в видео и легендарная «Ракета» — являющий собой торжество дизайна «Икарус-55». Кстати, такой автобус только что закончил реставрировать Музей транспорта Москвы.

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Видео: AUTO VIDEO