Забытый проект из СССР: ЛуАЗ‑972

В 1990 году вариант с модернизированными агрегатами и новым водоизмещающим кузовом был переименован в ЛуАЗ‑1901.
В герметичном кузове без дверей помещались четыре откидных сиденья, расположенных в шахматном порядке — там же могло располагаться более тяжелое оснащение.
До развала СССР «Геолог» успел пройти испытания, но вскоре работы, по известным причинам, были закрыты.
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