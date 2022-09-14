Забытый проект из СССР: ЛуАЗ‑972

В начале 80‑х годов в Луцке собрали пробные образцы трехосного плавающего транспортера ЛуАЗ‑972 с равномерно разнесенными ведущими мостами. Машину назвали «Геолог».

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В 1990 году вариант с модернизированными агрегатами и новым водоизмещающим кузовом был переименован в ЛуАЗ‑1901.

В герметичном кузове без дверей помещались четыре откидных сиденья, расположенных в шахматном порядке — там же могло располагаться более тяжелое оснащение.

До развала СССР «Геолог» успел пройти испытания, но вскоре работы, по известным причинам, были закрыты.

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Фото: 21 НИИЦ