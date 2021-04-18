Уникальный трактор СССР: электрический 12‑цилиндровый

Дизель-электрический гусеничный трактор ДЭТ‑250 ушел на пенсию в 55 лет.

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Трансмиссия — электромеханическая, бесступенчатая. Изменение соотношения скорости движения и тягового усилия — автоматическое. Число цилиндров — 12. Механизм поворота — планетарный. Первое появление на публике — внимание! — в 1957 году на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве (ВДНХ).

А в 1961 году уникальный дизель-электрический гусеничный трактор ДЭТ‑250 начал свой трудовой путь длиной… в 55 лет! Последнего серийного трудягу Челябинский тракторный завод отгрузил в феврале 2016 года.

Многие технические решения ДЭТ (не только гусеницы!) позаимствовал, конечно, у танков.

К слову, на знаменитых советских тракторах Т‑150 образца 1974 года устанавливали шестицилиндровые дизели СМД‑60 мощностью 150 л.с. А для пуска 9‑литрового дизеля использовали… бензиновый мотор мощностью 13 л.с., который, в свою очередь, пускали электрическим стартером.

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