Уникальный трактор СССР: электрический 12‑цилиндровый

Трансмиссия — электромеханическая, бесступенчатая. Изменение соотношения скорости движения и тягового усилия — автоматическое. Число цилиндров — 12. Механизм поворота — планетарный. Первое появление на публике — внимание! — в 1957 году на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве (ВДНХ).
А в 1961 году уникальный дизель-электрический гусеничный трактор ДЭТ‑250 начал свой трудовой путь длиной… в 55 лет! Последнего серийного трудягу Челябинский тракторный завод отгрузил в феврале 2016 года.
Многие технические решения ДЭТ (не только гусеницы!) позаимствовал, конечно, у танков.
К слову, на знаменитых советских тракторах Т‑150 образца 1974 года устанавливали шестицилиндровые дизели СМД‑60 мощностью 150 л.с. А для пуска 9‑литрового дизеля использовали… бензиновый мотор мощностью 13 л.с., который, в свою очередь, пускали электрическим стартером.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что в Советском Союзе был автозавод ТАЗ?
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