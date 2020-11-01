Автонаследие СССР: тягач на базе танка — журнал За рулем

Автонаследие СССР: тягач на базе танка

Он мог тащить до 25 тонн со скоростью до 35 км/ч.

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АТ-Т (Артиллерийский Тягач Тяжелый), запущенный в серийное производство в 1950 году, таскал артиллерийские и ракетные системы массой до 25 тонн со скоростью до 35 км/ч. Машина создавалась с применением шасси послевоенного танка Т54. Мощность двигателя 415 л.с., коробка передач 5-ступенчатая, среднее давление на грунт с грузом 0,65 кг/см².

Глубина преодолеваемого брода составляла 1,1 метра, а ширина преодолеваемого рва — 1,8 метра. Климатические условия и качество дорог особой роли не играли: машину использовали как в труднодоступных районах СССР, так и в Антарктиде. На сотню километров пути тягач потреблял примерно 140 литров топлива и 4 литра масла.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что еще в 60-е годы на ГАЗе сконструировали вездеход, способный и летать, и плавать?

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

Фото: из архива автора

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