А вы помните такой Икарус? Уникальный автобус восстановили «в идеал»

Когда-то такие аппараты работали на «межгороде», обрели в народе несколько забавных прозвищ и запомнились невероятной живучестью.

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Но по нынешним временам машина действительно уникальная — футуристичный «Икарус-55» выпускался в Венгрии с 1953 по 1972, а в СССР такие междугородние автобусы использовались лишь до начала 1980-х, когда их сменили широко известными моделями «двухсотого» семейства. Один из уцелевших «Икарусов-55» отреставрировал Музей Транспорта Москвы.

«Важная задача реставрационных работ заключалась в возвращении автобусу аутентичного вида. Недостающие детали изготавливались по сохранившимся чертежам, а окраска производилась в соответствии с архивными фотографиями и схемами, что позволило определить и восстановить оригинальный зеленый цвет автобуса. Поврежденные детали кузова и салона экспонаты были заменены на аутентичные. По сохранившимся оригинальным образцам восстановили плафоны светильников», — рассказала директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Когда-то этот «пятьдесят пятый» служил общественным транспортом на дорогах ГДР, об этом говорят таблички в салоне на немецком языке. А в Москве он оказался в начале 1990-х — учреждение социального обеспечения приобрело автобус для перевозки маломобильных пассажиров. Вообще же в столице такие машины использовались для заказных перевозок, в качестве служебных, встречались и рейсовые машины, приезжавшие из соседних городов.

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В народе «Икарус-55» звали «Спутник», «Ракета», «Пылесос» (за шумный двигатель и схожесть с пылесосом «Ракета»), а необычная задняя часть подарила еще два прозвища — «Комод» и «Щука». И эти автобусы считались очень надежными, проходя без капремонта более миллиона километров.

Пресс-служба Музея Транспорта Москвы сообщает, что автобус войдет в постоянную экспозицию музея и будет представлен на 1 этаже гараже Мельникова на Новорязанской улице, 27 в конце 2024 года.

Икарус был одной из шести иномарок, которые мы хорошо помним по СССР.

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Фото: «За рулем»