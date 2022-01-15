6 главных иномарок, которые помогали нам строить социализм

СССР с момента основания закупал импортные автомобили. И не столько легковушки, сколько грузовики и автобусы. Больше всего их поставляли в 1960–1980 годы — как из стран соцлагеря, так и из государств «прогнившего капитализма».

Tatra: самосвал, который поедет без колеса

Tatra 148 — самый массовый импортный самосвал СССР.

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Одними из самых массовых иномарок стали чехословацкие грузовики уважаемой в Союзе марки Tatra. Машины имели двигатель воздушного охлаждения: не надо ни антифриза, ни мучиться со сливом и заливом воды зимой!

Татры отличала и отменная проходимость — благодаря независимым подвескам. Наши водители говорили между собой, что самосвал мог спокойно ехать даже без одного переднего колеса.

В СССР массово шли капотные Tatra 138, потом — Tatra 148. Встречались бортовые грузовики и тягачи, но гораздо реже самосвалов класса нашего КрАЗа — грузоподъемность 12,5–15 т. Чешский дизель V8 рабочим объемом 11,8 л развивал 180 л.с., а потом и 212 л.с. Немало самосвалов работали в Сибири.

В 1978-м на экраны вышел советско-чешский фильм «Трасса», где Татры по-дружески соперничали с КрАЗами. Спойлер: победила дружба.

Последний в СССР чешский самосвал — Tatra 815.

Поздних самосвалов такой же конструкции, но с новой бескапотной кабиной Tatra 815 в Союзе было меньше. Ведь появились они только в 1983-м. Но свой след на стройках коммунизма они оставили.

Skoda: заслуженный артист Советского Союза

Skoda 706 МТТN c прицепом Alka.

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Дальнобойщики мечтали работать на чешских тягачах. Просторная, теплая кабина со спальным местом, мощный дизельный двигатель. Да еще и надежность. По всему этому Skoda составляла серьезную конкуренцию МАЗам и даже КАМАЗам.

Многие до сих пор вспоминают добрым словом чешские грузовики серии 706, которые шли к нам массово еще с 1960-х. Работали они чаще всего с полуприцепами-рефрижераторами по имени Alka, а потом Orlican. Рядный шестицилиндровый дизель объемом 11,9 л развивал 180 л.с., а на модернизированной версии (с 1969 года) — 210 л.с.

Чешских тягачей в Союзе было очень много. Они неоднократно светились в художественных фильмах. Скажем, в знаменитой «Кавказской пленнице» (помните сцену с замороженной тушей, которую вытащила из рефрижератора криминальная троица?) и в картине «Гонка с преследованием» 1979 года.

Тягач LIAZ 110 с полуприцепом.

В начале 1970-х к нам стали поставлять новые тягачи с эмблемой Шкоды и аббревиатурой LIAZ. К советскому автобусу машина отношения не имела. Просто тягачи собирало объединение Liberecke Automobilove Zavody, включающее несколько предприятий в Либерецком крае Моравии.

Такие машины оснащали двигателями в 270, 300 и даже 310 л.с. — мощнее, чем у МАЗов и КАМАЗов. Чешские ЛиАЗы тоже играли в кино: например, в фильме «Трое на шоссе» (1983 год).

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