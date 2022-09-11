Машину АСМ-1 называли «неприличной» — но без такой техники не обойтись, это точно!

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В 1946 году в КБ Управления благоустройства Москвы (УБМ) на шасси трехтонки ЗИС‑5 был разработан ассенизаторский автомобиль АСМ‑1 без вакуумного насоса и систем механического привода.

Для заполнения цистерны применялось разрежение, создаваемое на всасывающем трубопроводе двигателя. А опорожнение производилось под давлением выхлопных газов силового агрегата или самотеком.

В те же годы послевоенные годы в Ленинграде начали выпускать необычные мусоровозы МВ‑10 на шасси ЗИС‑5, выполненные по патенту немецкой фирмы «Keller und Knappisch». Их изюминка — расположенный внутри кузова огромный, медленно вращавшийся шнек (как у мясорубки) с приводом от коробки отбора мощности автомобиля. В каждом ленинградском дворе стояли цилиндрические бачки, которые нужно было опрокидывать в приемное устройство мусоровоза. Шнек уплотнял мусор, перемещая к передней стенке — при разгрузке включали реверс.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему советские троллейбусы назывались ЛК?

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Фото: КБ Управления благоустройства Москвы