Забытые автопроекты СССР: мусоровоз-«мясорубка»

У коммунальной техники МВ‑10 на шасси ЗИС‑5 была изюминка, позаимствованная у немцев.

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В 1949 году в Ленинграде начали выпускать необычные мусоровозы МВ‑10 на шасси ЗИС‑5, выполненные по патенту немецкой фирмы «Keller und Knappisch». Позже модель МВ‑10 сменили более мощные машины МВ‑20 и МВ‑30 на базе грузовиков ЗИС‑150.

Их изюминка — расположенный внутри кузова огромный, медленно вращавшийся шнек (как у мясорубки) с приводом от коробки отбора мощности автомобиля.

В каждом ленинградском дворе стояли цилиндрические бачки, которые нужно было опрокидывать в приемное устройство мусоровоза. Шнек уплотнял мусор, перемещая к передней стенке — при разгрузке включали реверс.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему «шишигу» не заменили бескапотным ГАЗ-3301, несмотря на то что тот успешно прошел испытания?

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Фото: из архива автора