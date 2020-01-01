Тест для отслуживших: чем плох бескапотный грузовик?

Подсказка: бескапотный ГАЗ‑3301 не прошел проверку войной в Афганистане.

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На смену знаменитой «шишиге» (ГАЗ‑66) в конце восьмидесятых должен был прийти бескапотный ГАЗ‑3301 с более мощной рамой и усовершенствованными тормозами, а также с улучшенным салоном. Запас хода машины составлял 1300 км. Глубина преодолеваемых водных преград — до 1,2 метра.

Испытания грузовик успешно выдержал, но вместо конвейера поехал… в музей. Афганская война показала, что бескапотники слишком уязвимы на минах, да и средств у завода на постановку новой модели не оказалось. ­Поэтому «шишига» продержалась на конвейере аж до 1999 года, когда ее сменил-таки новый капотник Садко.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что еще в 1972 году появился прототип универсального водоплавающего армейского автомобиля?

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Фото: из архива автора