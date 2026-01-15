#
В каких субъектах РФ почти нет спроса на новые автомобили — исследование рынка

НАПИ: в 2025 году на вторичный рынок пришлось 82% всех продаж легковых авто

Аналитики маркетингового агентства НАПИ представили итоговый отчет по автомобильному рынку России за 2025 год.

Авторынок 2026: стабильность, рост цен или борьба за клиента?

Согласно данным, общий объем продаж легковых автомобилей в РФ составил 7,4 млн единиц. Однако структура рынка демонстрирует явный перекос в сторону вторичного сегмента: лишь 1,3 млн машин (17,7% от общего количества) были новыми, в то время как 6,1 млн (82,3%) составили продажи подержанных транспортных средств.

Динамика по сравнению с 2024 годом подтверждает устойчивый тренд. Несмотря на незначительное общее снижение рынка на 1,1%, сегменты вели себя диаметрально противоположно. Продажи новых автомобилей упали на 14,6%, тогда как спрос на автомобили с пробегом, напротив, вырос на 2,4%. В результате доля новых машин в общем объеме сократилась на 2,8 процентных пункта.

География покупок новых автомобилей в России крайне неоднородна. Лидерами по доле новых легковушек в общих продажах стали (см. инфографику):

  • Москва (32,3%)
  • Санкт-Петербург (28,5%)
  • Самарская область (27%).

Эти регионы традиционно отличаются более высокими доходами населения и развитой дилерской инфраструктурой.

В противоположность этому, существует группа субъектов, где рынок новых автомобилей практически отсутствует. Антилидером рейтинга стал Еврейский автономный округ, где доля новых легковушек составила лишь 1,8%. Немного выше этот показатель в Камчатском крае – 1,9%. В этих регионах ключевыми сдерживающими факторами являются логистическая удаленность, ведущая к значительному удорожанию новых машин, а также ограниченное предложение у официальных дилеров.

Ситуация становится еще более показательной, если взглянуть на регионы с максимальным спросом на подержанные автомобили. В топ-10 таких субъектов (среди которых, согласно отчету, числятся Якутия, Магаданская область, Хабаровский край и ряд других) доля машин с пробегом в общем объеме сделок стабильно превышает 96%.

Источник:  НАПИ
