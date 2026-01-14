Стало известно, насколько подорожают автомобили в первом квартале 2026 года
После январского подорожания российский авторынок готовится к новому ценовому скачку в первом квартале 2026 года.
Дилеры прогнозируют, что общий рост стоимости машин за три месяца может достичь 10%.
Новый год для покупателей автомобилей начался с традиционного обновления ценников. По данным опроса дилеров, с января машины в среднем подорожали на 1,5–3%. Это затронуло как российские бренды Lada, Москвич, Evolute, так и популярные китайские марки, включая Haval, Geely и Chery. Основными причинами стали повышение НДС и рост ставок утилизационного сбора, что особенно отразилось на импортных моделях. Для смягчения удара некоторые бренды предложили субсидированные кредиты, но это не остановило общий рост.
Опрошенные эксперты едины во мнении: это лишь первая волна подорожания. Уже весной рынок ждет новый ценовой скачок.
По итогам всего первого квартала 2026 года автомобили могут подорожать в общей сложности на 5–10%. Даже если дилеры, следуя прошлогодней практике, попытаются стимулировать спрос скидками, их размер уже не будет сопоставим с дисконтами 2025 года.
Таким образом, несмотря на возможные тактические уступки, машины к весне станут заметно дороже, чем в конце прошлого года.
