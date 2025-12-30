#
Что будет со скидками на новые авто в 2026 году

Аналитик Целиков рассказал, что будет со скидками на машины в 2026 году

Скидки на новые автомобили не исчезнут полностью в 2026 году, однако их размер и количество изменятся, заявил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Комментарий эксперта

Сергей Целиков, глава аналитического агентства «Автостат»:

– Конечно, таких крупных скидок на внушительное количество моделей, как в первой половине 2025 года, уже точно не будет. Однако какие-то точечные скидки останутся и в 2026 году. Разумеется, действовать они будут не на самые востребованные машины.

Эксперт рассказал, что в 2025 году автопроизводители и дилеры массово снижали цены из-за избытка автомобилей на складах. К концу года эта проблема была решена, из-за чего скидки стали сокращаться или вовсе отменяться.

Сейчас основная масса машин 2023–2024 годов выпуска уже продана, подчеркнул Целиков.

Согласно данным «Автостата», в ноябре 2025 года в России продали 127 921 новый легковой автомобиль. Это на 5% больше, чем в ноябре 2024 года. Таким образом, рынок впервые за десять месяцев показал рост.

За первые 11 месяцев 2025 года было продано 1 189 546 новых легковых автомобилей, что на 17,8% меньше показателя за тот же период 2024 года.

Ранее «За рулем» сообщал, какие новинки ГАЗ появятся в 2026 году.

Источник:  Autonews
