Renault готовит самый большой гибридный кроссовер в линейке, мощностью 250 л.с.

Renault Filante станет флагманской моделью компании для международных рынков

Французский автопроизводитель представляет свой самый большой и технологичный кроссовер для мирового рынка, бросая вызов премиальному сегменту смелым дизайном и гибридной мощью.

Новый Renault Filante, уже представленный в Южной Корее, означает амбициозное возвращение марки в высшую лигу. Этот полноразмерный кроссовер длиной почти 5 метров заметно превосходит по габаритам европейский Espace и готовится к выходу на рынки Южной Америки и Персидского залива к 2027 году.

Автомобиль сразу заявляет о своем статусе радикальным дизайном, сочетающим стремительные линии купе с брутальными чертами внедорожника. Выделяются подсвеченная ромбовидная решетка, плоские светодиодные фары и выразительная задняя часть с непрерывной световой полосой.

Новый Renault Filante
Новый Renault Filante

Внутри доминирует единый изогнутый экран на три 12,3-дюймовых дисплея, дополненный 25,6-дюймовым проекционным дисплеем. Несмотря на пятиместную компоновку, Filante предлагает просторный салон и багажник объемом до 2050 литров.

Технической основой стала гибридная силовая установка E-Tech. Она объединяет 1,5-литровый турбодвигатель с двумя электромоторами, выдавая в сумме 250 л.с. и 565 Н*м крутящего момента.

Официальные цены на автомобиль Renault объявит ближе к старту продаж, который в Южной Корее намечен на март.

Новый Renault Filante
Новый Renault Filante
Новый Renault Filante
Новый Renault Filante
Новый Renault Filante
