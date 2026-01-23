Что надо сделать, чтобы перекупы перестали жульничать с пробегом

Дилеры готовят законопроект о «паспортизации автомобилей»

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) заявила о разработке законопроекта, который сделает бессмысленным скручивание пробега на подержанных автомобилях. А заодно объединит базовые определения авторынка и установит правила взаимодействия между продавцами и покупателями подержанных машин.

Аспекты проблемы

В 2013 году автомобильный клуб ADAC провел масштабное исследование: каждый третий немецкий продавец скручивает пробег. Конструкция одометра не имеет значения, корректируют любые. Хотя в Германии с 2005 года предусмотрены жесткие наказания за «скрутку» – вплоть до тюремного срока.

В России ситуация не лучше. Минимум половина машин на вторичке – со скрученным пробегом. По некоторым оценкам – до 90%. Эпизодически вылавливают феноменальные экземпляры, у которых вместо реальных 300 тысяч км заявлено 50 тысяч.

В 2023 году РОАД предлагала принять закон как в Германии: за «скрутку» – штраф до 1 млн рублей, срок до 3 лет. Не срослось. Теоретически мошенника можно привлечь по некоторым статьям КоАП и оштрафовать. Но добиться этого чрезвычайно хлопотно и сложно.

В Евросоюзе с 2018 года действует запрет на предложение «услуг по снижению показаний одометров». У нас интернет ими кишит: «20 лет опыта корректировки пробега! Любая модель!». Встречаются они и в форме наружной рекламы.

Второй паспорт

Одна из идей РОАД – обязательный электронный «паспорт автомобиля». В нем зафиксируют все сведения, начиная с первой продажи машины в России. Главным образом пробеги при проведении ТО, перепродажах и попадании в ДТП. Залоги-кредиты, конечно, тоже. В конечном итоге – прозрачная ­подтвержденная история по каждому автомобилю.

На механическом одометре чаще всего переставляют барабанчики с цифрами. Электронный корректируют с помощью компьютера, подключенного через диагностический разъем или шину обмена данными, заменяя информацию о пробеге в управля­ющих блоках.

Почему эти идеи не дадут эффекта

Во‑первых, у нас уже есть электронный ПТС – при некоторой модернизации все желаемые сведения можно заносить и в него. Нужно ли заводить еще один вспомогательный паспорт?

Во‑вторых, есть десятки коммерческих сервисов проверки истории автомобилей по различным базам данных. Ими пользуются около 70% покупателей.

Наконец, с одометром химичат и там, откуда подержанные машины привозят в Россию – в Японии, Китае и других странах. Таких много: с января по октябрь ввезли свыше 380 тысяч. Стартовым значением в «паспорте» ­сделать уже скрученный пробег?

НИКАКИХ ГАРАНТИЙ Литовская компания СarVertical, ведущая глобальный реестр истории автомобилей, проанализировала данные полумиллиона машин в возрасте 10–15 лет. Антилидером рейтинга стала Латвия – у 24,08% тамошних машин показания одометра корректировали хотя бы раз. Россия с 17,43% на пятом месте – впереди еще Румыния, Эстония и Литва. При этом США (14,81%) – на седьмом, Германия (13,91%) – на девятом. Стран, где не скручивают пробег, похоже, не существует. И никакие самые суровые законы гарантий подлинного пробега не дают.

Что же делать?

В отношении этой идеи – ничего. С высокой вероятностью до уровня Госдумы она не дойдет, как и многие другие разработки РОАД. Например, законопроект о повышенном транспортном налоге для машин старше 15 лет.

А задуматься можно о конкретизации «скрученного пробега» как минимум в КоАП РФ. Коль скоро подвести его под формулировку «причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» трудно. И конкретизация наказаний тоже не повредит.

В Японии, Китае, США и большинстве стран Европы «скрутка» – уголовное преступление. У нас, по сути, вполне легитимная процедура. Это неправильно.

Как пробег снижает стоимость китайских кроссоверов, рассказано тут.