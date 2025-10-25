#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Это избыточно»: эксперт Шапарин о законе против скручивания пробега
25 октября
«Это избыточно»: эксперт Шапарин о законе против скручивания пробега
Глава НАС Шапарин рассказал, чем грозит закон...
Tank 400
25 октября
Обновленная версия популярного полноприводного внедорожника поступила в продажу
В КНР стартовали предпродажи обновленного...
Подсчитано, во сколько обойдется подготовка машины к зиме в 2025-м
25 октября
Подсчитано, во сколько обойдется подготовка машины к зиме в 2025-м
Средняя стоимость комплекта из 4 шин...

«Это избыточно»: эксперт Шапарин о законе против скручивания пробега

Глава НАС Шапарин рассказал, чем грозит закон против скручивании пробега

На днях стало известно о новом законопроекте, разрабатываемом ассоциацией «Российские автомобильные дилеры»

Рекомендуем
Села батарея — что делать: простой гайд на все случаи жизни

(РОАД). В его основу легли более 50 статей, которые касаются определения сущности участников рынка, введения электронного паспорта автомобиля, а также норм об утилизации и жизненном цикле транспортных средств.

Глава «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин рассказал в интервью «Российской газете», зачем РОАД занимается «Законом об обороте автомобилей» и к каким последствиям его принятие может привести.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Комментарий эксперта

Антон Шапарин, глава «Национального автомобильного союза» (НАС):

В данном случае мы считаем, что мера, конечно, глубоко избыточна, потому что все вещи, связанные с историей автомобиля, должны храниться в ее электронном ПТС этой машины.

По его словам, принятие данного законопроекта не решит имеющиеся проблемы и требует комплексного подхода. По его словам, было бы хорошо иметь в России систему, аналогичную Carfax, но начинать ее реализацию следует не с дилеров, а на основе электронного паспорта машины.

В автомобильной среде обсуждаются возможные последствия инициативы РОАД, которые могут привести к тому, что дилеры заберут на себя функции техосмотра и автосервиса. Шапарин отметил, что РОАД пытается найти новую выгоду для себя, так как их необходимость снижается с переходом к прямым продажам автомобилей и менее востребованным услугам ремонта.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Он подытожил, что предложения, которые выдвигает РОАД, чрезмерны: «Вся история автомобиля должна храниться в его электронном паспорте».

Ранее «За рулем» сообщал, какое моторное масло больше подходит для морозов.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
25.10.2025 
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0