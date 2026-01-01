Новый год, новые правила — 10 важных изменений для водителей в 2026 году

С 2026 года в России ожидается ряд законодательных изменений в сфере авто

С наступлением 2026 года российских автовладельцев ожидает целый ряд нововведений, которые затронут как их кошелек, так и повседневные правила поведения на дороге.

Перечислим наиболее важные, с которыми столкнутся водители в следующем году.

1. Утильсбор

Одним из наиболее значимых станет повышение утилизационного сбора с 1 января 2026 года в рамках поэтапного увеличения тарифов. Льготная ставка в 3400 рублей сохранится лишь для фзлиц, ввозящих автомобили мощностью до 160 л.с.

Для более мощных транспортных средств будет применяться коммерческая ставка: базовая сумма составит 20 тысяч рублей для легковых авто, 150 тысяч для грузовиков и 172,5 тысячи для спецтехники, а итоговая стоимость будет рассчитана с использованием дополнительных коэффициентов. В результате, к примеру, сбор за новый автомобиль мощностью 160-190 л.с. вырастет до 900 тысяч рублей.

2. Рост стоимости услуг автосервиса

Из-за увеличения налоговой нагрузки на бизнес и стоимости запчастей могут заметно подорожать услуги автосервисов – эксперты прогнозируют рост цен на ремонт почти на 25%.

3. Изменения в страховании

В сфере страхования продолжится тенденция к росту стоимости полисов каско, хотя темпы подорожания ожидаются умеренными, в пределах 10-20%. При этом ужесточится контроль за наличием обязательного полиса ОСАГО. Ожидается, что уже в следующем году системы автоматической фиксации начнут массово выявлять водителей, управляющих автомобилем без страховки. Штраф за первое нарушение останется на уровне 800 рублей, но за повторную езду без полиса в течение года придется заплатить уже от 3 до 5 тысяч рублей.

Важным уточнением станет правило, по которому водитель будет получать не более одного штрафа в сутки, независимо от количества срабатываний камер.

4. Ужесточение условий по автокредитам

С 1 января 2026 года банки смогут оценивать платежеспособность заемщика, опираясь исключительно на официальные данные о его доходах, а не на собственные методики оценки. Для этого они будут использовать сведения, полученные через платформу «Цифровой профиль» – напрямую из ФНС и Социального фонда России. То есть использование внутренних, непроверенных методик оценки доходов станет невозможным.

Такое ужесточение правил, по мнению экспертов, может привести к сокращению числа одобренных автокредитов. Доля отказов в 2026 году, согласно некоторым прогнозам, способна возрасти до 40%.

5. Новые тарифы на эвакуацию и хранение (Москва)

Изменятся и тарифы на эвакуацию транспорта. Так, в Москве с нового года эвакуация машины с двигателем мощностью до 80 л.с. будет стоить 8,5 тысячи рублей, а автомобиля свыше 250 л.с. –12 450 рублей. Хранение обойдется от 1360 до 3040 рублей в сутки, при этом первые сутки, как и прежде, будут бесплатными.

6. Повышение ставок транспортного налога

В нескольких регионах, включая Московскую область, запланировано повышение ставок транспортного налога. В Подмосковье, например, минимальная ставка для машин до 100 л.с. вырастет с 10 до 14 рублей за лошадиную силу. Власти заверяют, что все существующие льготы для социально незащищенных категорий граждан при этом сохранятся.

7. Новые дорожные знаки и разметка

Значительно обновится и дорожная инфраструктура. Вступят в силу новые ГОСТы, которые введут более 60 современных дорожных знаков и табличек, а также обновят виды разметки. Эти меры призваны снизить визуальную перегруженность улиц и повысить безопасность.

8. Борьба с шумом

Одновременно усилится борьба с шумовым загрязнением: штраф за превышение допустимого уровня шума обещают увеличить с 500 до 5000 рублей, а фиксировать нарушения будут с помощью специальных автоматических комплексов «Эфир».

Для водителей это означает более строгие требования к состоянию автомобиля и соблюдению норм комфорта окружающих.

9. Локализация такси

С 1 марта 2026 года вступит в силу закон о локализации такси, согласно которому коммерческие перевозки можно будет осуществлять только на автомобилях, соответствующих установленному уровню отечественного производства или выпущенных по специальным инвестиционным контрактам.

10. Перерегистрация авто в новых регионах

Отдельное внимание уделяется новым регионам страны. Жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей необходимо переоформить свои транспортные средства на российский учет, получив новые номерные знаки и документы.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»