#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Jaguar F-Pace SVR
23 декабря
Jaguar простился с ДВС: подробности
В Англии Jaguar выпустил последний автомобиль с...
Власти РФ предложили решение проблемы со страховкой в такси
23 декабря
Власти РФ предложили решение проблемы со страховкой в такси
В Госдуме предложили таксистам получать полис...
Как не получить штраф за елку: советы юриста
23 декабря
Как не получить штраф за елку: советы юриста
Юрист Кырлан рассказал, как без штрафа срубить,...

Россияне стали намного реже брать автокредиты: прогноз эксперта

Эксперт Залиш спрогнозировал снижение объема автокредитов в 2025 году на 24%

В 2025 году общий объем автокредитов может уменьшиться на 24%, сообщил Андрей Залиш, начальник управления развития продаж автокредитования «ОТП Банка», на мероприятии Trend Watching 2025. Ожидается, что итоговая сумма составит 1,73 трлн руб. по сравнению с 2,29 трлн руб. в 2024 году.

Рекомендуем
Эти вопросы инспектора ДПС можно игнорировать. Даже в праздники

Залиш объяснил, что в 2025 году действовали регуляторные меры, направленные на замедление роста автокредитования, а ключевая ставка оставалась высокой.

Он отметил, что Центробанк РФ ввел макропруденциальные лимиты на автокредиты, что ограничивает возможность банков выдавать кредиты заемщикам с высокой долговой нагрузкой.

Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент», добавил, что общий объем автокредитов за год снизился на 35–47%.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Он сказал, что высокие ключевые ставки были главной причиной этого падения. По его словам, часть отложенного спроса вернулась, но снижение ключевой ставки не дало ожидаемого эффекта для покупателей, так как рост цен на автомобили и инфляция снизили выгоду.

Согласно данным Объединенного кредитного бюро, в ноябре в России было выдано 114,31 тыс. автокредитов на сумму 175,8 млрд руб. Это на 18% меньше, чем в октябре. В сравнении с ноябрем прошлого года количество кредитов выросло на 41%, а объем – на 65%.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, как изменились цены на машины перед 2026 годом.

Источник:  Autonews
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 19
23.12.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0