Россияне стали намного реже брать автокредиты: прогноз эксперта

Эксперт Залиш спрогнозировал снижение объема автокредитов в 2025 году на 24%

В 2025 году общий объем автокредитов может уменьшиться на 24%, сообщил Андрей Залиш, начальник управления развития продаж автокредитования «ОТП Банка», на мероприятии Trend Watching 2025. Ожидается, что итоговая сумма составит 1,73 трлн руб. по сравнению с 2,29 трлн руб. в 2024 году.

Залиш объяснил, что в 2025 году действовали регуляторные меры, направленные на замедление роста автокредитования, а ключевая ставка оставалась высокой.

Он отметил, что Центробанк РФ ввел макропруденциальные лимиты на автокредиты, что ограничивает возможность банков выдавать кредиты заемщикам с высокой долговой нагрузкой.

Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент», добавил, что общий объем автокредитов за год снизился на 35–47%.

Он сказал, что высокие ключевые ставки были главной причиной этого падения. По его словам, часть отложенного спроса вернулась, но снижение ключевой ставки не дало ожидаемого эффекта для покупателей, так как рост цен на автомобили и инфляция снизили выгоду.

Согласно данным Объединенного кредитного бюро, в ноябре в России было выдано 114,31 тыс. автокредитов на сумму 175,8 млрд руб. Это на 18% меньше, чем в октябре. В сравнении с ноябрем прошлого года количество кредитов выросло на 41%, а объем – на 65%.

