Плюс 2 млн рублей: как изменились цены на машины перед 2026 годом

Аналитик Мосеев: автопроизводители скорректировали цены перед 2026 годом

Российский рынок автомобилей продолжает входить в модельный год 2026 с различными тенденциями в ценах.

На прошлой неделе (15-19 декабря) несколько дистрибьюторов обновили свои прайс-листы, продемонстрировав как рост цен, так и некоторые скидки, сообщает эксперт Олег Мосеев.

Lada начала продажи новой модели Vesta 2026 года, которая получила новые функции: дистанционный запуск, бесключевой доступ и обновленную мультимедиа. Технологический пакет стоит 52-57 тысяч рублей.

Geely, начиная продажи новой комплектации кроссовера Monjaro – Flagship SE, уже предлагает скидку в 40 тысяч рублей.

Lada Vesta

Наибольшее увеличение цен зафиксировано у Li Auto, представленным в России через Sinomach. Кроссовер L6 подорожал на 880 тыс. – 1,1 млн рублей (+12,8-15,3%), L7 Ultra – на 1,6 млн рублей (+19,1%), а L9 Ultra – на 2 млн рублей (+21,1%).

Geely Monjaro Flagship SE

«При этом одновременно с ростом цен установлены и скидки. В общем, маркетологи развлекаются», – отметил эксперт, не указывая размер дисконта.

Бренд SWM также подкорректировал цены, добавив на 2026 год как минимум две новинки. Кроссовер G05 Pro 2024 года в комплектациях Family 5 и Family 6 подорожал на 201-203 тыс. рублей, что соответствует росту на 8,6-8,8%.

В целом обновления цен подтверждают формирование нового уровня цен на рынке. Массовые бренды действуют осторожно, вводя инфляционную индексацию, в то время как нишевые и премиальные игроки учитывают валютные риски, логистику и предположения о дальнейшем росте расходов, что компенсируют маркетинговыми скидками.

