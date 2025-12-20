#
Geely Monjaro получил новую версию в России: сколько стоит и что нового?

Geely Monjaro Flagship SE (Special Edition) будет стоить в РФ от 4,6 млн рублей

Компания Geely объявила стоимость обновленной версии своего кроссовера Monjaro с полным приводом в России.

Geely Monjaro Flagship SE
Geely Monjaro Flagship SE

Самая дорогая комплектация Flagship SE (Special Edition) будет стоить 4 899 990 рублей. С учетом специальных предложений цена начинается от 4 609 990 рублей.

Специальная версия предлагает кузов цвета Mountain Green (зеленый металлик) и 20-дюймовые колеса с тонкими спицами. Geely Monjaro Flagship SE оснащен 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 238 л. с., работающим в паре с 8-ступенчатой АКП. Новшества включают дополнительный режим Sand, адаптивную систему управления подвеской и улучшающую эргономику интерьера.

Geely Monjaro Flagship SE
Geely Monjaro Flagship SE

Внутри автомобиля представлено новое управление режимами трансмиссии, многофункциональный переключатель, солнцезащитные козырьки с прозрачными вставками и дополнительная подсветка.

Передние сиденья изменили форму и обивку, водительское кресло теперь регулируется электрически в 12 направлениях и оснащено функцией массажа с 6 режимами. Пассажирское кресло получило память настроек и возможность раскладывания до горизонтального положения. Пассажиры второго ряда могут регулировать угол наклона спинки.

Кроссовер адаптирован к российским условиям: увеличен объем бачка омывателя до 5 литров с датчиком уровня жидкости. Мультимедийная система теперь поддерживает беспроводную интеграцию со смартфонами на базе iOS, а аудиосистема включает 12 динамиков, два из которых расположены в подголовниках передних сидений.

Источник:  Geely
Лежнин Роман
Фото:Geely
20.12.2025 
Фото:Geely
